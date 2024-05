Des Liégeois ont inventé un système de filtration de piscines... sans chlore: "L'eau est limpide et douce"

Partager:

Des Liégeois ont inventé un système de filtration de piscines qui permet... de se passer entièrement de chlore. L’eau est nettoyée et désinfectée grâce à un processus naturel. Résultat : elle est douce comme de l’eau de rivière. Ce sont des piscines biominérales.

Dans cette piscine traditionnelle, on désinfecte l’eau grâce à du chlore. Très efficace et peu coûteux, le produit a aussi des inconvénients : il incommode parfois les baigneurs : "Avant, je nageais à plus haut niveau. C'est vrai qu'en allant à la piscine 3, 4 ou 5 fois sur la semaine, la peau est plus facilement irritée et il faut plus facilement mettre de la crème", raconte une nageuse. Un autre sportif y voit un autre problème : "Quand je sors et que je rentre chez moi, je suis quand même obligé de prendre une douche. Sinon, quand je me mets dans mon lit, c'est impossible. Ça sent trop". L'un des nageurs rencontré dit avoir eu "des maux de tête" mais "sent la différence avec les évolutions techniques et l'obligations des piscines de bien aérer".

Aérer est essentiel, car il faut évacuer un gaz irritant : la trichloramine qui se forme lorsque les nageurs entrent dans le bassin. Lorsqu’ils se baignent, ils apportent de la sueur et de la salive. Le chlore entre en contact avec ces matières organiques et les transforme en trichloramine, un gaz potentiellement toxique. S’il est trop concentré dans l’air des piscines, ce gaz peut augmenter le risque d’asthme chez les plus sensibles. Une piscine sans chlore L’une des solutions est de créer une piscine... sans chlore. C'est le cas dans un centre sportif en province de Liège où nous nous sommes rendus. Même par rapport à une douche ou un bain, l'eau est beaucoup plus douce ici Fini les yeux qui piquent et la peau qui chatouille. Pour Véronique Didier, kinésithérapeute et également monitrice de natation, travailler dans une piscine sans chlore est un vrai plaisir. Certains comparent même l’expérience à une baignade en rivière : "C'est vrai que l'eau ressemble à des eaux qu'on pourrait qu'on pourrait trouver sur des sites naturels, mis à part que l'eau est beaucoup plus chaude, ici, évidemment. Elle est limpide et douce. Même par rapport à une douche ou un bain, l'eau est beaucoup plus douce ici", estime-t-elle.

Le propriétaire du centre sportif, Christophe Machiroux, voulait un lieu idéal pour les plus sensibles, dont les bébés nageurs. Mais il cherche aussi à préserver l’environnement.

"Ici, ça fait plus ou moins cinq ans qu'on n'a pas changé l'eau. L'autre avantage, c'est qu'on pourrait réutiliser l'eau qu'on utilise de la piscine pour laver le filtre. On pourrait aussi l'utiliser pour arroser son portager, parce que c'est une eau riche en nutriments. C'est tout bénéfice pour une seconde utilisation, car l'eau chlorée ou au brome, on ne sait rien en faire", explique-t-il. Un système liégeois innovant Derrière cette eau limpide, se cache un système liégeois innovant, qui se déroule en trois étapes : "Premièrement, une filtration mécanique qui va retirer les éléments en suspension dans l'eau", nous montre Gauthier Lacroix, le fabriquant. "Ensuite, ce filtre avec des micro-organismes qui vont digérer les polluants amenés par les nageurs. Puis finalement, une lampe UV, qui va reproduire les rayonnements solaires et désinfecter l'eau", termine-t-il. C'est un peu comme prendre un yaourt au déjeuner, pour être sûr d'avoir une bonne flore intestinale Pour que le filtre fonctionne, il est alimenté en bactéries d’un certain type produites en laboratoire stérile. Ce sont elles qui font tout le travail. "On en réinjecte un peu tous les jours pour être sûrs que notre filtre sera colonisé par ces bonnes bactéries. C'est un peu comme prendre un yaourt au déjeuner, pour être sûr d'avoir une bonne flore intestinale", justifie Gauthier Lacroix.