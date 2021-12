Éric Antoine présente son nouveau spectacle et surprend notre présentateur avec un tour de magie

Magicien, humoriste, animateur télé… Éric Antoine était l’invité du RTLINFO 13H pour présenter sn nouveau spectacle « Grandis un peu ! ». Il répondait aux questions de notre journaliste Olivier Schoonejans.

Vous mesurez combien encore ?

Je me sure 2,01m, plus 6 centimètres d’érection capillaire lorsque je suis en forme. Évidemment il ne s’agit pas de taille, il s’agit de grandeur intérieure. Je suis dans ma crise de la quarantaine, c’est quand même la crise d’adolescence mais avec du pognon. J’espère que je suis en train de grandir intérieurement. Et tout le sujet du spectacle, c’est ‘est-ce que l’enfant que j’ai été serait heureux de passer un moment avec l’adulte que je suis devenu. Et c’est une question que je pose à chacun et à chacune.

Et la réponse vous l’avez ?

J’espère que oui. Je croise les doigts. J’ai du mal à répondre pour lui mais j’espère que les enfants avec lesquels je passe du temps sont heureux, que les inspire, que je leur donne envie de devenir grand.



Par ailleurs, si Éric Antoine ne fait normalement plus de magie, il nous a présenté un tour en direct (voir à 4:30).