La directrice de Forest National lance un appel à l’aide: "Nous perdons énormément de talents"

Comme annoncé dans la conférence de presse de ce matin, les événements culturels peuvent continuer à avoir lieu, mais avec 200 spectateurs maximum. Coralie Berael, directrice de Forest National, était dans le RTL INFO 13h pour réagir à cette nouvelle mesure.

Coralie Berael est directrice de Forest National et porte-parole de LIVE 2020, une association qui soutient les artistes en difficulté. Elle a réagi à l’annonce du comité de concertation de limiter le nombre de spectateurs à 200 maximum lors des événements culturels. Selon elle, c’est une catastrophe. "Nous avons déjà dû reporter tous nos événements, bientôt 4 fois, avec des annulations maintenant, donc la trésorerie qui s’en va. Nous avions, avec les autorités, travaillé pendant plusieurs semaines sur un protocole qui est l’un des plus stricts, pour pouvoir redémarrer les spectacles d’ici la fin de l’année. On avait donc un peu de perspectives. Le premier week-end a eu lieu le week-end dernier. Cela s’est super bien passé, les gens étaient vraiment très disciplinés. Mais là, on a le sentiment que tout ce travail est reparti à la poubelle. Je pense qu’il faut arrêter de faire des projets de relance."

Le secteur événementiel est dans les sables mouvants

Pour Coralie Berael, le secteur événementiel est "dans les sables mouvants" et a besoin d’aide. "Cela fait quand même 8 mois que nous sommes dans cette situation, que nous n’arrivons pas à remettre sur pied des événements, des spectacles. Cela coûte très cher à tout le secteur. J’aime bien entendre dire le Premier ministre qu’il s’agit d’aider nos entreprises à continuer à travailler, mais nous aussi, nous sommes des entreprises puisque 80% du secteur, ce sont des indépendants et des PME qui sont en train de perdre énormément d’argent. Ils ont des frais fixes astronomiques. Nous avons bien sûr été aidés en mettant nos collaborateurs sur le chômage technique depuis tout ce temps-là. Mais depuis le début de la crise, nous n’avons pas vraiment vu une aide qui ressemble à quelque chose."

"Nous perdons énormément de talents"

La directrice de Forest National compare la situation du secteur événementiel à celle du secteur Horeca qui, lui, a reçu des aides. "On n’a rien par rapport à l’Horeca où on annonce le double droit passerelle, des millions sur la table pour aider les sociétés. C’est très bien, mais n’oublions pas le secteur événementiel. Le problème financier est déjà là depuis plusieurs mois, mais il y a aussi un gros poids psychologique qui commence à peser sur notre secteur. Nous perdons énormément de talents. Il ne s’agit pas seulement des artistes, il s’agit de tous ces gens qui travaillent dans l’ombre, des ingénieurs du son, des techniciens, des maquilleuses, des coiffeuses, des costumières. N’importe quel métier est vraiment dans le besoin maintenant et n’a plus de revenus depuis mars 2020."

