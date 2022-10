Les funérailles de Franco Dragone auront lieu à La Louvière

(Belga) Décédé d'une crise cardiaque au Caire, en Égypte, le rapatriement en Belgique de la dépouille de Franco Dragone sera organisé "dès que possible", ont fait savoir samedi la famille et les proches du metteur en scène dans un communiqué. Ses funérailles seront organisées à La Louvière mais la date n'est pas encore connue, ont-ils ajouté.

Sa famille et ses proches ont salué les nombreuses marques de sympathies reçues du public belge et international depuis l'annonce du décès du Louviérois. Cela témoigne, selon eux, "de l'ampleur du travail artistique de Franco Dragone, de la qualité de son rayonnement personnel et professionnel, laissant un patrimoine artistique très riche en héritage". "Franco Dragone est resté fidèle toute sa vie à ses valeurs qui constituaient les points cardinaux de son œuvre, l'excellence artistique, l'engagement citoyen et la valeur d'exemple. Récemment encore, la transmission réussie de l'opéra urbain 'Décrocher la Lune' en a été la plus belle illustration. Pour lui, une démarche artistique partagée 'cristallise la mémoire collective'", ont-ils encore souligné. Famille et proches sont aussi revenus sur l'épisode judiciaire qui concernait Franco Dragone. Depuis plus de dix ans, il faisait l'objet "de poursuites injustes" (ndlr. il était soupçonné de fraude fiscale et blanchiment), qui l'avaient "profondément affecté". "Il attendait avec espoir des tribunaux une décision qui lui rendrait enfin justice". Franco Dragone est décédé vendredi au Caire d'une crise cardiaque à l'âge de 69 ans. Le Louviérois s'était rendu en Egypte pour des raisons professionnelles après avoir assisté la semaine passée au spectacle "Décrocher la Lune" dans les rues de La Louvière. (Belga)