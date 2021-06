Stefano Pace, nouveau directeur général et artistique de l'Opéra Royal de Wallonie-Liège

(Belga) La direction générale et artistique de l'Opéra Royal de Wallonie-Liège sera confiée au franco-italien Stefano Pace à partir du mois d'octobre prochain, a communiqué jeudi soir Willy Demeyer, le bourgmestre de la Ville de Liège qui préside le Conseil d'administration de l'opéra.

Après délibérations jeudi soir, le Conseil d'administration et l'Assemblée générale ont choisi de confier le mandat de cinq ans renouvelable à Stefano Pace, né en 1958 à Rome et actuellement surintendant de la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi de Trieste. "La variété et la richesse de son expérience internationale, à des postes de très haut niveau, ont permis à ce Franco-Italien polyglotte d'acquérir de grandes capacités de gestion, une vaste connaissance du monde de l'art lyrique et de solides compétences artistiques et musicales", fait part le communiqué. Pas moins de 46 candidatures avaient été reçues pour le poste, parmi lesquelles 17 nationalités étaient représentées. La procédure en vue de la nomination d'une nouvelle direction avait été entamée en janvier pour remplacer Stefano Mazzonis di Pralafera dont le mandat venait à échéance en août 2022. Ce dernier est décédé de manière inopinée en février dernier. Le choix de Stefano Pace pour lui succéder "permettra à l'Opéra Royal de Wallonie-Liège de poursuivre son développement et d'assurer l'excellence artistique et technique qui le caractérise, tout en restant accessible au plus grand nombre", fait état le communiqué de presse. M. Pace a étudié l'architecture à Rome et a réalisé son premier décor à l'âge de 19 ans entamant une carrière d'architecte, de décorateur et de scénographe lui permettant de collaborer avec des metteurs en scène tels que Jonathan Kent, Maurice Béjart, John Dexter ou Krisztof Zanussi. Stefano Pace occupe dès 1994 plusieurs postes de direction, notamment dans le domaine technique mais aussi celui de la production artistique ou du management, à l'Opéra National de Paris, au Palau de les Arts Reina Sofia de Valence, au Teatro Massimo Bellini de Catane et au Royal Opera House Covent Garden de Londres, relève encore le communiqué de presse. (Belga)