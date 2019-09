M. Zuckerberg vient à Washington parler régulation

(Belga) Mark Zuckerberg, patron-fondateur de Facebook, sera à Washington jeudi pour des discussions discrètes avec des élus au moment où le premier réseau social du monde est visé par toute une série d'enquêtes et de menaces de régulation.

"Mark sera à Washington pour rencontrer des élus et parler de la future régulation d'+internet. Il n'y a pas d'événement public prévu", a laconiquement indiqué un porte-parole de Facebook mercredi. Cette visite faite de rencontres à huis-clos fait suite à l'apparition beaucoup plus publique de M. Zuckerberg devant le Congrès au printemps, quand il a dû répondre au feu roulant des questions --pas toujours très informées-- des élus américains sur les nombreux problèmes de fuites de données ou de protection de la vie privée qui ont entamé la confiance dans le réseau social. Selon le site internet The Hill, M. Zuckerberg a rendez-vous avec le sénateur républicain Josh Hawley, l'un des critiques les plus virulents de Facebook, qui avait déjà poursuivi le réseau de ses foudres quand il était procureur général du Missouri. Depuis la visite de M. Zuckerberg en avril, plusieurs Etats fédérés et agences fédérales ont ouvert des enquêtes pour savoir si Facebook avait des pratiques anti-concurrentielles. Quant au Congrès il planche sur une législation protégeant mieux la vie privée face aux comportements des géants de l'internet, pour qui les données personnelles sont souvent la principale source de leur richesse. Fin juillet, les autorités fédérales américaines avaient imposé à Facebook, qu'elles accusent d'avoir "trompé" ses utilisateurs, un contrôle indépendant de la manière dont il traite les données personnelles en plus d'une amende record de 5 milliards de dollars. (Belga)