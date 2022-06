Les tests de Mathieu: cette caméra de surveillance n'a pas besoin de fil, ni de Wi-Fi pour vous alerter

Arlo est le pionnier de la caméra de surveillance entièrement sans fil. L'ancienne filiale du spécialiste réseau américain Netgear commercialise et améliore, depuis 2014, des caméras qui se connectent sans fil au réseau, et qui sont équipées de batterie longue durée. Depuis peu, Arlo propose également des modèles pouvant se connecter au réseau à l'aide du réseau 3 ou 4G. Je viens d'essayer l'Arlo Go 2 (329€): en-dehors du fonctionnement habituel des caméras Arlo (lisez par exemple mon test de la Pro 4), voici ce qu'il faut retenir.

Une grosse caméra

Ce qui frappe d'entrée lors de l'installation, c'est qu'il s'agit d'un des modèles XL de l'entreprise. Comme la Floodlight (caméra équipée d'une lampe plus puissante capable d'éclairer tout un jardin), la Go 2 est équipée d'une batterie plus imposante que les autres, ce qui explique en partie le prix, plus imposant lui aussi (la Pro 4 coûte 249€). Elle est donc plus longue: 12 cm au lieu de 9 ; et plus lourde: 490 gr au lieu de 316. Elle n'est donc pas livrée par défaut avec l'habituel socle aimanté, mais avec un système plus traditionnel de montage mural orientable à visser.

De la 4G pour surveiller d'autres endroits

Si la batterie est plus imposante, c'est parce que la caméra est équipée d'un emplacement pour carte SIM, lui permettant de se connecter à votre application Arlo même en étant en dehors de votre réseau Wi-Fi. Utile pour ceux qui ont un grand jardin et qui veulent en surveiller le fond, pour les professionnels qui veulent garder un œil sur un entrepôt, pour ceux qui ont une seconde résidence sans Wi-Fi, pour le responsable d'un club de tennis qui veut garder un œil sur ses terrains, etc…

Pour en profiter, il faut un abonnement mobile. Arlo estime que la quantité d'internet mobile ne dépasse que très rarement les 2 GB par mois. En Belgique, il est difficile de trouver des abonnements mobiles "data only" intéressant (Proximus propose par exemple Data Easy à 15€/mois pour seulement 2 GB…). En cherchant, j'ai trouvé une option pratique chez Orange: la "Surf Extra Card" à 3€ par mois, qui vous permet de partager le volume d'internet mobile de votre abonnement GSM sur un autre appareil, qui pourrait donc être une tablette, un PC ou… l'Arlo Go 2.

Notez également que la configuration via l'application est rendue un peu plus complexe par le fait que la caméra soit connectée en 4G et non en Wi-Fi. J'ai dû m'y reprendre à deux fois. Le mode d'emploi en français (à télécharger ici) devrait vous aider.





Quelle durée de vie ?

Les connexions 4G sont un peu plus énergivores que le Wi-Fi, mais surtout, vu les conditions d'utilisation, il est important que la durée de la batterie soit optimale. Une durée de vie très difficile à estimer, car elle dépend de nombreux facteurs. Si vous réglez la sensibilité de détection de mouvement au maximum, que vous surveillez 24h/24, 7j/7 et qu'il y a beaucoup de déclenchement, l'autonomie peut descendre à quelques semaines. Mais rassurez-vous: selon mes propres mesures (avec la Floodlight), une caméra Arlo avec grosse batterie, qui surveille la nuit et lorsqu'il n'y a personne chez moi, atteint facilement 5 mois d'autonomie, hiver compris.

Conclusions

Difficile de prendre en défaut la Go 2 d'Arlo, une des rares options sérieuses du marché des caméras de surveillance pour le grand public qui soit entièrement sans fil et qui ne nécessite pas d'avoir un réseau Wi-Fi à portée… Son prix est assez élevé (329€), mais la qualité Arlo est toujours là, tout comme l'intégration facile dans un système de surveillance Arlo existant.