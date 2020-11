Les tests de Mathieu: coupez-vous discrètement du monde avec ces oreillettes qui annulent le bruit ambiant de manière inédite

Le fabricant américain a pris son temps, mais le résultat est là: sa paire d'écouteurs intraauriculaires fait des miracles. Je les ai essayés durant deux semaines et voici mon verdict.

Les petits écouteurs entièrement sans-fil sont devenus des objets incontournables ces dernières années. La preuve: j'en ai déjà essayé 6 paires en 2020 (Huawei 2x, Samsung 2x, Oppo, OnePlus).

La 7e est cependant différente des autres. Car il s'agit d Bose, qui a pratiquement inventé la réduction active de bruit en sortant l'indémodable casque QuietComfort 35 en 2016 (il est d'ailleurs toujours en vente dans sa version II !).

Moins présent en Belgique depuis la fermeture de sa pourtant récente boutique officielle (Bose a fermé pratiquement tous ses stores dans le monde) située Avenue Louise à Bruxelles, le célèbre fabricant américain de produits audio premium continue de développer de nouveaux produits attrayants. Notamment les étonnantes lunettes Frame, dont je vous parlais il y a quelques mois.

Alors certes, on n'est plus aux grandes années des ampli/lecteur CD à 3.000€, et Bose a recentré son activité sur des thématiques plus contemporaines, mais le fabricant a gardé plus d'un tour dans son sac.





Les meilleures oreillettes à réduction active de bruit…

Son dernier tour en date s'approche de la magie. Je l'ai répété, notamment lors du test des Buds Live de Samsung: la réduction active de bruit ambiant fonctionne nettement mieux avec un bon casque recouvrant les oreilles qu'avec des petits écouteurs.

Cette affirmation, Bose parvient à la démentir en grande partie avec ses QuietComfort Earbuds (279€). Il s'agit d'une paire d'intraauriculaires qui isole particulièrement bien du bruit ambiant.

Habituellement, on parle surtout des bruits sourds, des basses fréquences, des bruits de fond (exemple: transport en commun, voiture, trafic en ville, etc), car c'est plus délicat de bien annuler le reste (aigus, voix, musique, etc).

Hé bien, là aussi, la paire d'écouteurs de Bose déjoue les pronostics et lors de mes tests, j'ai été surpris par la performance de l'ANC (Active Noise Cancelling, annulation de bruit active) au niveau des voix ! Ça m'a permis de travailler à côté de mes enfants qui regardent la télé (je n'entendais presque plus les dialogues, pas assez pour les comprendre en tout cas) ; et les bruits agaçants des claviers et de la climatisation au travail ont pratiquement disparu. Du grand art.

Sans discussion possible, les QuietComfort Earbuds se hissent un cran au-dessus de la concurrence, y compris des Sony WF-1000XM3 qui restent excellents, et les FreeBuds Pro de Huawei qui restent nettement plus discrets et compacts.

Quel est le secret ?

Tout d'abord, il y a une bonne isolation passive de bruit. Contrairement à la plupart des écouteurs entièrement sans-fil, les QC Earbuds de Bose ont des embouts en caoutchouc qui s'enfoncent dans le conduit auditif, fournissant un effet 'ventouse'. C'est ça, l'isolation passive: on 'bouche' les oreilles, et au passage ça permet également aux basses d'être plus présentes.

Ensuite, il y a bien sûr l'isolation active. Chez Bose, des microphones externes et internes traitent chaque son présent dans votre environnement et dans votre canal auditif puis – c'est le principe de l'ANC - les écouteurs produisent un signal de fréquences contraire pour supprimer les bruits parasites. L'entreprise américaine ne donne jamais de détails techniques, mais force est de constater que les micros et les processeurs de traitement du son sont particulièrement efficaces.

Et la qualité du son ?

Ajoutez à cela une autonomie de 6h, et un boitier de rangement qui peut les recharger 2x entièrement, et vous obtenez 18h d'écoute et d'isolement dans la poche. Ce boitier est compatible avec la recharge sans fil standard Qi, mais il faudra trouver un tapis de chargement ailleurs, il n'est pas fourni (il y a juste un câble USB - USB Type-C).

Notez que les Earbuds sont résistants à la transpiration et à un peu pluie, mais ils ne sont pas complètement étanches (IPX4).

N'oublions pas d'évoquer la qualité du son diffusé dans les oreilles. Elle est excellente, d'abord grâce à la bonne isolation passive et active dont on vient de parler, et ensuite parce que Bose est toujours aussi balaise pour sortir un son spectaculaire, surtout au niveau des basses. J'ai écouté des podcasts et les voix étaient cristallines, puis différentes sortes de musiques et de films et je n'ai jamais pu les prendre en défaut. Venant de Bose, et vu le prix de 279€, on ne s'attendait cependant à rien de moins que l'excellence. Et elle est là.

Gros, dans tous les sens du terme

Le seul défaut que je pourrais faire aux nouveaux Earbuds de Bose, c'est leur encombrement. L'oreillette est plus grande que la concurrence, et la partie interne, même avec l'embout de caoutchouc de taille 1 (sur les 3 proposées) est assez volumineuse. Pas de quoi faire mal, mais disons que la première fois que vous les mettez, vous les sentez bien (ou alors j'ai vraiment de petites oreilles). Rappelons que cet ajustement est nécessaire à l'isolation passive, et au bon maintien des oreillettes (ça permet de faire du sport sans avoir peur de perdre les écouteurs). Donc c'est un mal pour un bien…

Cet encombrement se prolonge dans l'étui de rangement, qui sert également de recharge, on l'a dit. Il est nettement plus gros que la moyenne, ce qui peut être gênant pour ceux qui aiment glisser ce boitier dans leur poche de pantalon :

Un autre petit défaut, pour chipoter, serait le peu de commandes tactiles disponibles. En tapotant sur l'oreillette droite, on peut mettre en pause/play. En faisant de même sur l'oreillette gauche, on passe au morceau suivant ou on obtient vocalement le niveau de la batterie, au choix. Impossible, donc, de contrôler le volume sans toucher son smartphone.

Conclusion

Bose, pourtant pionnier dans le domaine, a pris son temps avant de proposer sa version ultime des écouteurs entièrement sans-fil, et avec réduction active de bruit. Le constructeur américain a bien fait: les Earbuds sont, d'après mon expérience et tous les tests que j'ai effectués dans le domaine depuis environ un an, tout simplement les meilleurs.

Heureusement, car ils font également partie des plus chers: 279€. A ce prix-là, cependant, vous avez un concentré de technologies permettant de réduire les bruits (les 'sourds' et les plus aigus tels que les voix) d'une manière inédite pour ce type d'appareil. Et un étui de chargement (compatible sans fil) qui fournit au total 18h d'autonomie.

Cerise sur le gâteau, comme c'est du Bose, vous avez la qualité audio qui va avec pour profiter au mieux de tous les types de contenus diffusés par votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur.

Seul ombre au tableau, mais elle est sans doute inévitable pour atteindre des telles performances: les QC Earbuds sont encombrants, dans l'oreille comme dans leur boitier.