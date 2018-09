Test: le Galaxy Note 9 de Samsung, meilleur smartphone de l'année ?

On pensait que c'était le Huawei P20 Pro qui garderait les lauriers, mais le dernière (grand) smartphone de Samsung frappe fort cet été. Top qualité à tous les niveaux, à part sur la partie logicielle un peu encombrante.

Année après année, Samsung nous prouve qu'il est le premier vendeur de smartphone dans le monde. Son rôle de N.1, il le montre en sortant des appareils haut-de-gamme qui évoluent lentement, sans bouleverser le design ni l'interface. Impossible d'en douter, ce sont des Samsung, les S9 et Note 9 de 2018.

Très conventionnel, le premier est sorti au printemps. Le second, traditionnellement plus grand et avec un stylet, a été présenté durant l'été. Disponible en Belgique (999€ pour la version 128 GB) depuis le 24 août, il a passé quelques jours entre nos mains à la rédaction, histoire de confirmer nos impressions.



Une surface de travail immense: 2960 x 1440 pixels répartis sur 6,4"

Que du bon

Ne vous attendez pas à des surprises: il n'y en a pas. A l'instar d'Apple et de ses iPhone, Samsung peut se permettre de faire évoluer en douceur ses téléphones, par petites touches.

Mais dès le déballage et la première prise en main, on sent qu'on a à faire à du solide, du lourd, de la qualité à tous les niveaux. La finition est l'une des meilleures qu'on ait pu sentir en tenant un smartphone. Les courbes, le toucher, la découpe du châssis, l'équilibre général, l'emplacement du stylet: Samsung maîtrise définitivement l'art de l'assemblage et du design.

Inutile de parler du processeur et de l'interface, on est sur une configuration plus ou moins identique au Galaxy S9 (voir ci-dessous). La puissance est là, tout comme la grosse surcouche logicielle de Samsung, qui laisse peu de place à l'écosystème de Google (Android 8.1). Ceux qui sont habitués adoreront, les autres se sentiront un peu envahis par les applications maison et le fameux assistant Bixby imposé à tous les étages, mais qui ne comprend toujours pas le français et n'est pas si malin en concurrent de Google Lens (reconnaissance d'objet via l'appareil photo) :



Bixby Vision qui croit que ce pot de sirop de Liège est de la nourriture pour poulet recouverte de peinture...

Quant à l'appareil photo, on est sur le même matériel que le S9+ sorti au printemps, mais au niveau logiciel, Samsung a procédé à quelques retouches et tout est vraiment impeccable.

Un petit mot sur le déverrouillage: il peut se faire via un mélange 'reconnaissance faciale' et 'analyse de l'iris'. Résultat: ça va plus vite, tout en restant plus sécurisé que la concurrence.





Un stylet qui prend de l'importance

La série Note de Samsung se caractérise par sa taille (6,4" cette année), mais également par son stylet qui se glisse élégamment à l'intérieur du smartphone. A la base, il était là pour faire des petits dessins. Mais le constructeur coréen lui donne un peu plus de profondeur chaque année. Dès qu'on le sort, un menu apparait, permettant de prendre une note rapide, de faire une capture intelligente ou d'écrire un joli message qui se transformera en GIF.

A l'usage, sur un appareil de cette taille, le stylet s'avère utile, même s'il faut obligatoirement utiliser ses deux mains. Précis, rapide, il peut s'avérer pratique dans certains cas (retouche photo, par exemple) et indispensable pour tous ceux qui aiment dessiner sur un smartphone. Il y a même une application (PENUP) qui vous permet d'apprendre pas-à-pas avec une animation en arrière-plan.

Le petit plus de cette année: le stylet est équipé d'un bouton qui peut potentiellement servir à un tas de chose, mais surtout à déclencher l'appareil photo. Idéal pour un selfie, ou pour prendre une photo sans toucher (et donc faire bouger) le smartphone :







Un son d'enfer pour des vidéos impressionnantes…

Le haut-de-gamme, ça se joue à tous les niveaux d'un téléphone. Le son, par exemple. Sachez que le Note 9 possède deux petits haut-parleurs permettant d'écouter vidéo et musique en stéréo. Et la qualité est bluffante, tant au niveau de la puissance que du rendu.

Les voix sont cristallines: on a comparé avec un smartphone haut-de-gamme concurrent offrant également de la stéréo, et la différence s'entend directement.

Regarder une série ou un film prend tout son sens, surtout avec l'écran OLED magique qui équipe les Samsung haut-de-gamme: des noirs profonds et des couleurs vives. Ajoutez à cela une paire d'intra incluse dans la boîte et signée AKG (la marque appartient désormais à Samsung), et vous avez un vrai smartphone pour les mélomanes et les férus de vidéos.

Notez que le port mini-jack est resté chez Samsung: pas besoin d'adaptateur ou de casque sans-fil.

Conclusion

Quelques jours avec le Note 9 de Samsung suffisent à convaincre: on a bel et bien entre les mains l'un des meilleurs smartphones de l'année (aux côtés du Huawei P20 Pro), voire le meilleur, car il est au top dans presque tous les domaines. Bien entendu, il faut mettre le prix (999€ pour la version de base en 128 GB) et aimer les grandes diagonales (6,4").

Mais la qualité se ressent à tous les niveaux du matériel, de l'équipement et de la finition, tandis que le stylet gagne en intérêt grâce à un petit bouton. Tout ça le rend inimitable, et le distingue bien de la concurrence. Son seul défaut au niveau du matériel, c'est le positionnement des boutons (volume trop haut, Bixby inutile, capteur d'empreinte trop petit que l'index ne trouvera pas naturellement).

Côté logiciel, il faut aimer… Samsung, leader sur le marché de l'électronique bien au-delà du smartphone, veut imposer un tas d'applications et de fonctionnalités maison. Ça va de l'assistant personnel Bixby au cloud, en passant par la diffusion sur télévision et le navigateur internet. Si on possède un tas d'appareils de la marque et qu'on veut lui rester fidèle, c'est pratique. Pour ceux qui aiment s'équiper différemment selon les types d'appareils, ou qui aiment changer de marque, c'est un peu contraignant. Même si à travers ses innombrables bulles explicatives, Samsung prend l'utilisateur par la main très régulièrement.









FICHE TECHNIQUE :

OS : Android 8.1

Interface maison : Samsung Experience

Taille d'écran : 6,4 pouces

Définition : 2960 x 1440

Densité de pixels : 514 ppp

SoC : Exynos 9810 à 2,7GHz

Processeur (CPU) : ARMv8

Puce Graphique (GPU) : Mali-G72 MP18

Mémoire vive (RAM) : 6 Go

Mémoire interne (flash) : 128 Go, 512 Go

MicroSD : Oui

Appareil photo (dorsal) : Double capteur 12 MP

Appareil photo (frontal) : 8 MP

Enregistrement vidéo : 4K

Bluetooth : 5.0 + ADP + aptX + LE

SIM : 2x nano SIM

Ports (entrées/sorties) : USB Type-C

Batterie : 4000 mAh

Dimensions : 161,9 x 76,4 x 8,8 mm

Poids : 200 grammes

Couleurs : Rose, Bleu, Noir