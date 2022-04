Les tests de Mathieu: ces écouteurs entièrement sans fil vous projettent au centre d'un studio de répétition

C'est l'un des marchés les plus dynamiques de ces dernières années: les écouteurs entièrement sans fil envahissent toutes les oreilles (et toutes les poches, car ils se retrouvent dans leur petit boîtier de recharge).

Tous les acteurs, connus dans l'audio ou complètement nouveaux dans le domaine, se sont lancés dans l'aventure qu'ils jugeaient lucrative. Mais on le sait, à part Apple qui transforme tout ce qu'il touche en or, tous les acteurs ne réalisent pas des marges mirobolantes, principalement à cause d'une concurrence féroce, à tous les niveaux de qualités et tous les prix. La marque à la pomme reste leader en termes de part de marché (27% en 2021) devant l'inévitable Xiaomi et ses prix dérisoires (9%) et Samsung (7%). D'innombrables autres acteurs se partagent les miettes.

Parmi ceux-ci, il y a l'excellente entreprise allemande Sennheiser, connue des professionnels comme du grand public, pour la qualité de ses appareils dédiés exclusivement au monde de l'audio. Et je dois avouer: j'aime les entreprises qui se consacrent depuis des décennies sur un domaine particulier, y acquérant une réelle expertise.

J'ai essayé les Momentum True Wireless 3 pendant deux semaines. Ils arrivent deux ans environ après la deuxième version de ce qui représente le haut de gamme de la marque pour le grand public. Leur prix est assez élevé, même s'il est en baisse par rapport à la V2: 249€.

Nous avons évoqué le drone de Snapchat ces écouteurs de Sennheiser dans notre podcast RTL TechTalk:





Le grand luxe

Dès qu'on déballe les MTW3, on sait qu'on a à faire à du solide. La finition est excellente et il y a des caoutchoucs (plusieurs tailles fournies) tant pour l'embout que pour la couronne, afin d'assurer un maintien optimal dans l'oreille. Les écouteurs ne pèsent que 7 grammes chacun, autant dire que le confort est optimal, même pour des sessions d'écoute prolongées.

Le boîtier de rangement et de recharge est recouvert d'un tissu maillé agréable tant à l'œil qu'au toucher. Il est compatible avec n'importe quel zone de recharge sans fil.

La zone externe des MTW3 est tactile. Via l'application qui a fait peau neuve, il est très simple d'assigner une tâche à chaque manière de tapoter sur chaque oreille: pratique.

Ces écouteurs peuvent être utilisés pour faire un peu de sport, ils sont certifiés IPX4 (pas d'immersion, donc, juste quelques projections de gouttes d'eau).

Le roi de l'espace

Sennheiser a toujours fait partie des meilleurs pour l'audio grand public, et sa troisième itération de ses écouteurs entièrement sans fil ne fait que le confirmer.

Sans entrer dans des considérations trop techniques, sachez que ces écouteurs sont ceux qui, à mes oreilles, ont la meilleure spatialisation du son. On a l'impression d'être au milieu du groupe qui joue de la musique, d'entendre les musiciens qui pincent une guitare ou tapent sur la timbale d'une batterie. Et on a l'impression, en fermant les yeux, qu'on pourrait les placer dans l'espace, comme si, réellement, on était assis au centre d'un orchestre en pleine répétition, dans un studio. Jamais je n'avais ressenti ça à ce point avec des écouteurs entièrement sans fil (seulement avec quelques casques haut de gamme). Distinguer à ce point les instruments, la voix... c'est du grand art.

Vous l'avez compris, au niveau du son, on trouve difficilement mieux actuellement. Le spectre est large, les détails exceptionnels vu la taille et le poids... Même les excellents WF-1000XM4 de Sony sont battus.

L'application est équipée d'un égaliseur avec présélections, et vous pouvez créer les vôtres.

Au niveau de l'annulation du bruit ambiant, en revanche, Sony s'en sort mieux, surtout parce que ses intras sont plus encombrant dans l'oreille, leur isolation passive est importante. Les MTW3 restent efficaces pour faire quasiment disparaître les bruits sourds (transport en commun, frottement, vibrations, etc), mais montrent leur limite pour les médiums et les aigus (les voix).

L'autonomie est assez classique: 7h d'écoute, puis 3 recharges complètent dans la boite, soit 28h en tout.

Le seul point négatif de ces écouteurs, finalement, c'est l'encombrement de la boite, un peu plus imposante que la moyenne. Dans une poche de pantalon, elle deviendra vite gênante.