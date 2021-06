Les tests de Mathieu: Sony met tout le monde d'accord avec ses nouveaux écouteurs sans fil magiques

Le roi japonais de l'électronique grand public a pris son temps pour améliorer encore sa paire d'intra-auriculaires entièrement sans fil, mais équipés de micros qui analysent le bruit ambiant. De quoi l'atténuer, voire le supprimer. Du grand art qui vaut 279€, mais tous ceux qui veulent se couper un peu (ou beaucoup) du monde, sans s'encombrer d'un casque recouvrant les oreilles, ne trouveront pas de meilleur compromis.

En 2019, tout le monde (y compris moi) encensait les écouteurs WF-1000XM3 de Sony. L’une des premières paires d’intra-auriculaires sans fil capables d’annuler correctement le bruit ambiant, une prouesse autrefois réservée uniquement aux casques recouvrant les oreilles.

Mais en deux ans, ce marché autrefois réservé à quelques amateurs exigeants est devenu un des plus prolifiques du genre. Je ne compte plus les marques, anciennes ou nouvelles, qui sortent tous les 6 mois un nouveau modèle. Je viens de parler de Huawei, un habitué, mais je pense aussi à cette nouvelle entreprise, Nothing, qui tease une paire d’intras depuis quelques mois, surfant sur la hype actuelle. Entre les deux, tout le monde s'y met, Samsung en tête, mais aussi Bose, Oppo, etc…

Tout cet engouement ne semble pas atteindre le QG de Sony. Le vaisseau amiral de l’électronique japonaise, imperturbable, a patiemment peaufiné sa copie de 2019. Se moquant des dogmes du marketing, il a sobrement appelé sa nouvelle paire d’intras WF-1000XM4. Logique, finalement.

Emballage papier, look soigné

En deux ans, les ingénieurs nippons n’ont pas chômé. Dès l’emballage il y a du nouveau, car celui-ci élimine tous les plastiques inutiles. Il s’agit d’une très petite boîte en carton encerclée et scellée par un ruban de papier. Sony joue le jeu à l’intérieur: toujours pas de plastique autour du nouveau boitier/chargeur de taille réduite, ni autour des 4 autres embouts en silicone épais ou du câble.

Quand on ouvre le boitier, on découvre les nouveaux bijoux de Sony. Deux oreillettes au look aussi original que sobre, que ce soit en noir ou en beige (celles que j’ai testées). Chacun aura son avis sur le design, mais ce qui est sûr, c’est qu’elles sont plus petites et donc plus discrètes que la génération précédente :

Il est important de choisir la bonne taille d’embouts en silicone épais (il y en a trois), car ils sont très ajustés au conduit auditif et pourraient faire un peu mal s’ils sont trop grands. Pour insérer correctement les écouteurs, il convient de les faire tourner tout en les poussant dans l'oreille. Très intuitif, plus que la plupart des autres modèles du même style. L’isolation passive est logiquement excellente car l’effet ‘ventouse’ est très présent, comme si vous aviez des bouchons d’oreille.

On lance l’application Sony Headphones Connect et c’est parti: les WF-1000XM4 sont trouvés, sans doute mis à jour et puis opérationnels et configurables dans le détail: fonction des boutons tactiles (un par oreillette), égaliseur, gestion de l’annulation de bruit ambiant :

Un son au top

Parlons audio, parlons qualité du son. Je ne suis pas un grand audiophile, et comme beaucoup de gens, j’ai du mal à différencier très clairement un morceau ‘haute résolution’ d’un simple MP3 streamé par Spotify. Dès lors, je suis vite content de ce que peuvent sortir des petites oreillettes, pour autant qu’elles soient d’une qualité minimale. Les WF-1000XM4 font clairement partie des meilleures: les basses me semblent sensiblement plus profondes, plus présentes ; il y a plus de dynamisme, j’entends par là que les écouteurs gèrent vite et bien les changements de rythme, de genre, d’instrument. L’impression de spatialisation du son est également plus importante, mais ce sont des notions de spécialistes.

Sachez tout de même que ces écouteurs sont certifiés Hi-Res Audio, tandis que la technologie d’encodage audio (compression et décompression de la musique) LDAC, développée par Sony, permet de transférer trois fois plus de données et donc de détails que l’audio Bluetooth classique. La qualité du son est également liée à la qualité du processeur maison de Sony, le nouveau V1.





Une ANC au sommet de son art

Ce processeur V1 fait également tourner les nouveaux algorithmes d’annulation de bruit ambiant de Sony, qui font des merveilles. Difficile de trouver mieux dans un tel format. Seules les imposantes oreillettes Bose QuietComfort, à mes oreilles, faisaient aussi bien en 2020. J’ai senti une légère amélioration sur les suppressions des voix, même si on continue d’entendre assez bien des collègues bruyants dans une rédaction.

Les WF-1000XM4 comportent deux microphones de bonne qualité s’occupant de la réduction de bruit, sur chaque écouteur, pour mieux capter et analyser le bruit ambiant. Un nouveau diaphragme haute résolution de 6 mm, doté d’un aimant de 20% plus grand que sur la génération précédente, améliore les performances dans les basses fréquences. Et comme c’est principalement sur les basses fréquences (bruits sourds comme ceux des transports, d’un ventilateur) qu'elles sont efficaces, les capacités de suppression du bruit s’en trouvent renforcées.

Dernière nouveauté: la détection automatique du vent, qui désactivera les micros extérieurs pour ne pas fausser la réduction du bruit.

Conclusion

Avec tout ça, je n’ai pas encore parlé de l’autonomie des WF-1000XM4. Malgré la réduction de la taille, elle est l’une des meilleures du marché: presque 9h d’écoute (avec réduction active de bruit) avant de devoir les ranger dans leur boitier qui, équipé d’une batterie lui aussi, peut les recharger pratiquement 3 fois! Vous avez bien compté: 9h + 27h = 36h d’autonomie. C’est un record en ce qui me concerne. Chapeau à Sony, qui a optimisé la nouvelle technologie Bluetooth à la perfection.

Ma conclusion est limpide: ces écouteurs sont les meilleurs que vous pouvez trouver actuellement. C'est le compromis idéal entre encombrement et performance. Leur prix de 279€ est élevé, mais il est largement à la hauteur des qualités inédites des WF-1000XM4. Le genre d’appareil qui mérite un bon 9/10.