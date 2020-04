Coronavirus en Belgique: le virus peut-il être transmis via l'eau du robinet?

L'épidémie de coronavirus en Belgique suscite toujours de nombreuses questions qui nous sont envoyées via le bouton orange Alertez-nous. Ce mercredi midi dans le RTL INFO Bienvenue, Amélie Schildt répond à plusieurs de vos interrogations.

"Le virus est-il transmissible par l'eau du robinet ? L’eau avec laquelle on se lave les mains et que l’on boit", demande Olivier via notre bouton orange Alertez-nous.

"Vous n’avez aucun risque d’attraper le coronavirus en buvant l’eau du robinet, rassurez-vous. Cette eau du robinet est traitée. Il y a un taux de chlore suffisant pour tuer les bactéries et les virus. C’est ce que nous expliquent la Société wallonne des eaux et Vivaqua. La qualité de l’eau est contrôlée 24 h sur 24 pour vérifier ce taux de chlore", indique Amélie Schildt.

"Alors, c’est vrai qu’on a retrouvé des traces de Covid-19 dans des eaux usées en Flandre, mais ça ne veut pas dire que ces résidus soient encore contagieux. Il peut s’agir de traces sans charge virale. Après assainissement d’ailleurs, ces traces disparaissent complètement", ajoute notre journaliste qui a également contacté le docteur Yves Van Laethem à ce sujet. "Il m’a confirmé qu’il n y’ a aucune crainte à avoir pour l’eau du robinet. Vous pouvez continuer à la boire".

