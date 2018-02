Les produits ultra-transformés augmentent le risque de cancer, d'après une nouvelle étude: comment les repérer?

Sans en avoir toujours conscience, on trouve dans nos frigos et placards toujours plus d'aliments ultra-transformés. Cela va des plats tout préparés aux céréales du petit-déjeuner et aux soupes instantanées. Une nouvelle étude établit clairement un lien entre leur consommation et le risque de cancer. Qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation "ultra-transformé"? Nicolas Lowyck et Steve Daman ont cherché à le savoir pour le RTLinfo 13h.

À la sortie du supermarché, dans les caddies et paniers, on trouve bon nombre de produits ultra-transformés. Il s'agit de produits à la liste d'ingrédients interminable, et cela va bien plus loin que les plats préparés : on les trouve dans les sucreries, charcuterie, même le pain sous vide, bien éloigné de celui que propose votre boulanger.

"Si vous prenez un grain de blé et une céréale petit-déjeuner, vous n'allez plus retrouvez votre grain de blé de façon primaire", explique Alexandra Gatel, diététicienne et nutritionniste Dietconsult.





Une augmentation de 22% du risque de cancer du sein

Le lien entre la consommation de ces aliments et le risque de cancer est de plus en plus tangible. Selon une étude publiée par le British Medical Journal, le risque de cancer augmente de 6 à 8%, et pour le cancer du sein, cela va jusqu'à 22%. Avec les sucreries et les céréales, on constate un lien toujours plus tangible, mais pas avéré.

"J'ai mes habitudes, je fais mes achats comme ça et je ne suis pas du tout inquiète", affirme une passante à la sortie d'un supermarché. "Ça me dérange, dit une autre, mais de temps en temps, on se laisse tenter".





Bien lire les étiquettes

En plus d'être trop sucrés, trop gras et trop salés, ces aliments manquent aussi des nutriments essentiels. Il est dès lors conseillé de bien lire les étiquettes, et redoubler de vigilance dans les rayons de nos supermarchés. 50% des produits vendus seraient concernés.