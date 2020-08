Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 5 millions de cas en Amérique latine -

L'Amérique du Sud et les Caraïbes ont franchi le cap des 5 millions de cas de Covid-19, selon un comptage de l'AFP, à partir de chiffres officiels.

La pandémie a fait plus de 202.000 morts dans la même région, où le Brésil, qui compte 210 millions d'habitants, reste le pays le plus durement frappé avec près de 95.000 morts.

- Duterte "pas à la hauteur" -

"Nous n'avons pas été à la hauteur. Personne ne s'attendait à cela", a reconnu le président philippin Rodrigo Duterte alors que plus de 27 millions de personnes, soit environ le quart de la population du pays, sont de nouveau confinées depuis mardi.

- Un 10e ministre bolivien contaminé -

Le ministre bolivien de l'Energie et des Mines, Rodrigo Guzmán, est le dixième membre du gouvernement de la présidente intérimaire Jeanine Anez, à être déclaré positif au Covid-19, a indiqué la Paz lundi. Son état de santé est stable.

- "Peut-être jamais de panacée" -

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti qu'il n'y aurait peut-être jamais de "panacée" contre la pandémie de Covid-19, en dépit de la course aux vaccins en cours.

"Les essais cliniques nous donnent de l'espoir. Cela ne veut pas nécessairement dire que nous aurons un vaccin" efficace notamment sur la durée, a expliqué le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Plus de 689.000 morts -

La pandémie a fait au moins 689.758 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP lundi à 11H00 GMT. Plus de 18 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont au moins 10,5 millions ont été guéris.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé (154.860 décès). Viennent ensuite le Brésil (94.104 morts), le Mexique (47.746), le Royaume-Uni (46.201) et l'Inde (38.135).

- Restrictions à Melbourne -

Les commerces non essentiels vont fermer à partir de mercredi minuit à Melbourne, deuxième ville d'Australie déjà reconfinée depuis début juillet et sous couvre-feu depuis dimanche. Des centaines de cas continuent d'être détectés chaque jour dans la ville et ses environs.

En France, c'est pour éviter le scénario d'un "reconfinement total" que le Premier ministre Jean Castex a appelé ses concitoyens à "ne pas baisser la garde" face à une résurgence de Covid-19. "Le virus n'est pas en vacances", a-t-il rappelé.

- Vaccin russe en 2020 -

La Russie assure qu'elle sera prochainement en mesure de produire des centaines de milliers de doses de vaccin par mois et "plusieurs millions" dès le début de 2021. Selon le gouvernement, trois entreprises biomédicales seront en mesure de produire dès septembre et de manière industrielle un vaccin développé par le laboratoire de recherches Nikolaï Gamaleïa.

