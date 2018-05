Des orages prévus avant un week-end ensoleillé

(Belga) Les nuages deviendront de plus en plus nombreux jeudi après-midi, tout comme les averses parfois intenses et orageuses. Ces dernières pourront donner lieu à des chutes de grêle et d'importants cumuls de précipitations en peu de temps, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 19 degrés à la mer ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne et 25 degrés en Campine.

Jeudi soir, on prévoit encore d'intenses averses orageuses, éventuellement accompagnées de grêle. Ce n'est qu'en cours de nuit que le temps deviendra calme et sec avec d'abord davantage d'éclaircies. Ensuite, de la brume, du brouillard et des nuages bas devraient se former en beaucoup d'endroits, selon l'IRM. Vendredi, la journée débutera sous la grisaille en de nombreux endroits, mais des éclaircies se dessineront assez rapidement, sauf à la mer. Ensuite, des nuages se développeront et pourront conduire à quelques averses voire un orage, d'après l'IRM. Celles-ci seront toutefois moins actives et moins fréquentes que les jours précédents. Les maxima varieront entre 18 degrés à la côte et 26 degrés en Campine. Samedi, le temps sera ensoleillé malgré quelques nuages ou voiles d'altitude parfois plus nombreux. Le temps restera toutefois sec. Le temps deviendra chaud avec des maxima de 24 degrés en Ardenne à 29 degrés en Campine. En soirée, il fera encore chaud pendant un bon moment. A la mer, le mercure grimpera jusque 25 degrés. Dimanche, le temps sera estival avec du soleil et de la chaleur. On pourrait même atteindre localement les 30 degrés en Campine. Ailleurs, les maxima se situeront entre 24 degrés en Ardenne ainsi qu'à la mer et 28 ou 29 degrés dans le centre du pays. L'après-midi ou en soirée, quelques averses orageuses seront toutefois possibles, surtout dans le sud et l'ouest du pays, selon l'IRM. (Belga)