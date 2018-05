La PMA, thème phare des États généraux de la bioéthique

Un thème sociétal très polémique, la procréation assistée, a dominé les débats des États généraux de la bioéthique, dont la phase de consultation s'est achevée lundi soir, ont indiqué les organisateurs jeudi.

Parmi les neuf thèmes, "Procréation et société" (PMA mais aussi GPA) est celui qui a le plus mobilisé le public, devant une autre question sociétale, la fin de vie, selon un bilan dressé par le Comité consultatif national d'éthique (CCNE).

Cette phase de consultation avait été ouverte le 18 janvier et donnera lieu début juin à un rapport de synthèse du CCNE. Objectif: nourrir la prochaine loi bioéthique, attendue au Parlement à l'automne pour réviser celle de 2011.

Cette consultation s'appuyait sur plusieurs outils: un site internet (etatsgenerauxdelabioethique.fr), des conférences-débats dans les régions, des auditions menées par le CCNE et un "comité citoyen", échantillon de 22 personnes représentatif de la population.

Selon le CCNE, le site a attiré 183.500 visiteurs uniques et 29.000 participants, qui ont envoyé 65.000 propositions concrètes. 45% de ces contributions portaient sur "Procréation et société" et 24% sur "Fin de vie" (euthanasie et suicide assisté).

"À titre comparatif, les États généraux de l'alimentation avaient rassemblé en 2017 sur leur site 16.918 contributions pour une durée de consultation d'environ 4 mois", souligne le CCNE.

En régions, 250 événements ont réuni "plus de 18.500 citoyens". "Environ un quart de ces débats ont porté sur Procréation et société", selon le CCNE.

Cinq ans après l'autorisation du mariage homosexuel, le débat porte sur une éventuelle ouverture de la procréation médicale assistée aux couples de femmes et aux femmes seules, promesse de campagne d'Emmanuel Macron.

Les associations favorables à cette ouverture ont estimé que les anti-PMA avaient quasi monopolisé la parole lors des États généraux de la bioéthique.

Lors de ses 150 auditions, le CCNE a reçu 87 associations et "9 groupes de courants de pensée philosophiques ou religieux".

Là encore, "les thématiques sociétales, Fin de vie et Procréation et société, ont été les plus abordées".

Les sept autres thèmes étaient plus scientifiques: cellules souches et recherche sur l'embryon, médecine génomique, don d'organes, neurosciences, données de santé, intelligence artificielle et rapport santé/environnement.

Outre son rapport de synthèse, le CCNE émettra un avis pour donner des "pistes de réflexion" sur les différentes thématiques.

Le comité citoyen, de son côté, produira son propre rapport global, et deux autres sur des thèmes précis, fin de vie et médecine génomique.