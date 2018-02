Les oiseaux plus nombreux dans les jardins cette année, à l'exception du merle noir

(Belga) Le nombre d'oiseaux présents dans nos jardins est en hausse cette année, s'est réjouit dimanche l'association Natagora sur base des résultats de sa traditionnelle opération de comptage d'oiseaux baptisée "Devine qui vient manger au jardin".

Cette année, ce recensement a permis de relever un nombre moyen d'oiseaux par jardin plus élevé que par le passé, soit 43 individus contre une moyenne tournant habituellement autour de 38 à 40 volatiles. Une inquiétude toutefois: le merle noir a cédé cette année se première place des oiseaux les plus présents, sans doute raison du virus Usutu qui s'attaque spécifiquement à cette espèce. En revanche, les populations de mésanges -qui étaient en mauvaise forme en 2017- se rétablissent à la faveur de conditions de reproduction idéales cette année, combinées à un hiver très doux. "Parallèlement aux mésanges, plusieurs populations de granivores explosent cette année : chardonneret élégant, grosbec casse-noyaux et bouvreuil pivoine. Une très bonne nouvelle! ", se félicite l'organisation. Selon elle, 2018 est également une excellente année pour les espèces forestières qui, comme en 2006 et 2013 montrent une évolution positive. Selon Natagora, quelque 6.000 participants au total ont participé cette année à son opération de recensement d'oiseaux présents dans les jardins. (Belga)