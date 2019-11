Médecins du monde lance son plan médical hivernal

(Belga) Le plan médical hivernal de Médecins du monde démarre vendredi. Pendant les semaines à venir, des équipes de bénévoles seront présentes chaque soir dans les centres d'accueil de nuit pour offrir des soins médicaux et paramédicaux aux personnes sans abri qui y séjournent.

Au moins 70 infirmiers, médecins et accueillants participeront à cette mobilisation au sein de Bruxelles. À Anvers, les équipes de l'ONG apporteront un soutien social et médical aux diverses organisations actives auprès des sans-abri. À la côte, Médecins du monde dispose déjà d'antennes de soin, établies au Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) de Bruges et d'Ostende. L'hiver approchant, les sans-abri courent un plus grand risque d'attraper la grippe, de développer des infections des voies respiratoires, des affections cutanées ou de souffrir de douleurs articulaires, selon l'organisation. Médecins du monde va donc à leur rencontre en lançant de nouveaux projets et en renforçant ses interventions habituelles. L'ONG s'est aussi lancée dans une campagne de vaccination des personnes sans domicile fixe contre la grippe, à Bruxelles. "Jusqu'à la fin du mois de décembre, des équipes de vaccination mobiles se rendront dans les restaurants sociaux et dans les centres d'accueil pour les sans-abri. Médecins du monde y vaccinera gratuitement les personnes présentes", explique la coordinatrice médicale de l'organisation, Ine Vanden Bussche. À l'occasion de cette action, une collecte de vêtements est organisée. Les pulls, pantalons, écharpes et manteaux sont à déposer au siège de l'organisation situé au 75, rue Botanique à Bruxelles. Médecins du monde recherche également des bénévoles pour soutenir ses actions. Les médecins, infirmiers et accueillants souhaitant prêter main forte pourront trouver plus d'informations sur medecinsdumonde.be/nous-rejoindre. (Belga)