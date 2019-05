Appeler à l'étranger en Europe depuis la Belgique coûtera moins cher à partir de mercredi

(Belga) Appeler à l'étranger depuis la Belgique coûtera bientôt moins cher. Dès le mercredi 15 mai prochain, les tarifs internationaux seront en effet plafonnés tant pour les services fixes que mobiles, rappelle jeudi l'Institut belge des postes et des télécommunications (IBPT). À partir de cette date, il sera ainsi moins cher de téléphoner ou d'envoyer un SMS vers un autre pays de l'UE pour les clients résidentiels.

Il y a deux ans, les frais d'itinérance (roaming) avaient déjà disparu au sein de l'Union européenne. Il ne faut ainsi plus débourser davantage d'argent pour appeler, envoyer un SMS ou surfer sur internet via la 4G depuis l'étranger que depuis la Belgique. Par contre, téléphoner ou envoyer un message à l'étranger en se trouvant dans le pays allait toujours de pair avec des surcoûts "excessifs". Au sein de l'Espace économique européen (EEE, soit les 28 États membres de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège), cela peut atteindre parfois jusqu'à plus d'un euro par minute, illustre l'IBPT. Ces frais-là seront plafonnés dès mercredi prochain. Les opérateurs ne pourront ainsi en principe facturer qu'un maximum de 19 cents par minute ou de 6 cents par SMS (hors TVA). Ces plafonds tarifaires s'appliquent uniquement aux clients résidentiels. "Cela devrait réduire considérablement l'anomalie que constitue la différence de prix (beaucoup) plus grande d'un appel d'un numéro belge depuis la Belgique vers la Pologne par rapport à un appel, par exemple, d'un numéro belge depuis les Pays-Bas vers la Pologne (en situation d'itinérance)", selon le régulateur des télécoms. (Belga)