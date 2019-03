Citroën vise un démarrage en Inde avec 60.000 véhicules par an

Citroën, marque avec laquelle PSA compte s'implanter en Inde d'ici fin 2021, vise au démarrage une production annuelle dans ce pays de l'ordre de 60.000 véhicules, a déclaré mardi sa directrice, Linda Jackson.

L'implantation sur ce marché se fera avec un premier modèle dont elle n'a pas précisé la nature.

"L'idée, c'est de partir d'une production d'à peu près 60.000 pour le modèle et après, on peut investir plus" et "augmenter la production", a expliqué Mme Jackson lors d'une table ronde avec des journalistes mardi au salon de Genève, soulignant que c'était "un ordre de grandeur".

La faible présence de PSA hors d'Europe constitue une faiblesse que son patron, Carlos Tavares, entend corriger. D'ici 2021, le groupe "a l'ambition d'augmenter ses ventes de 50% hors d'Europe", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse annuelle de résultats fin février.

En Inde, "la première voiture (Citroën) va arriver avant la fin de 2021", selon Mme Jackson.

La production se fera grâce à deux co-entreprises avec des partenaires indiens et en ayant recours à des fournisseurs locaux.

Citroën compte réaliser 45% de ses ventes hors Europe d'ici 2021, contre 22% en 2018, a précisé la directrice.

La marque espère par ailleurs faire grimper ses ventes totales de près d'un demi million d'unités, à 1,5 million, d'ici 2021, grâce au renouvellement de sa gamme. "Chaque modèle que nous avons lancé depuis 2014 marche mieux que l'ancien", a indiqué Mme Jackson.

Citroën espère réussir à engager une "reconstruction" de sa présence en Chine, où ses ventes se sont effondrées depuis deux ans, et n'exclut pas d'entrer sur de nouveaux marchés asiatiques. "Si on regarde la région Asie du sud-est, il y a beaucoup de pays où Citroën n'est pas présent", a-t-elle souligné.