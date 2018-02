Effondrement mortel d'un terminal à Roissy: procès en décembre 2018

Au terme de 13 ans d'enquête, quatre sociétés seront jugées en décembre 2018 à Bobigny pour l'effondrement du terminal 2E de l'aéroport de Roissy, qui avait fait quatre morts en 2004, a appris mardi l'AFP de sources concordantes.

Les quatre entreprises, Aéroports de Paris (ADP), le constructeur GTM, filiale de Vinci, le bureau d'études Ingerop et le groupe d'inspection et de certification Bureau Veritas, sont renvoyées devant le tribunal correctionnel pour homicides et blessures involontaires.

Elles comparaîtront du 10 au 14 décembre 2018, ont précisé à l'AFP le tribunal et des avocats.

Le 23 mai 2004, moins d'un an après son inauguration, une partie de la voûte du terminal 2E de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle s'était effondrée sur une trentaine de mètres, tuant quatre voyageurs étrangers âgés de 27 à 37 ans: une Libanaise, une Ukrainienne et deux Chinois.

Sept personnes avaient également été blessées, dont deux policiers de la police aux frontières (PAF) qui venaient d'être dépêchés sur place après le signalement d'une fissure.

Il est reproché aux sociétés poursuivies d'avoir sous-estimé la faible résistance de la voûte en béton armé de cette structure.

Le terminal 2E, dessiné par l'architecte Paul Andreu, également concepteur de l'opéra de Pékin, avait représenté un investissement global de l'ordre de 650 millions d'euros pour ADP, dont 150 millions d'euros pour la jetée d'embarquement où l'effondrement avait eu lieu.

Les experts ont évalué à 50% la part de responsabilité technique d'ADP, contre 25% pour Ingerop, 15% pour GTM et 10% pour Veritas.