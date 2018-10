La Bourse de Paris soutenue par l'accord de libre-échange (+0,24%)

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,24% lundi, soutenue par l'accord de libre-échange entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

L'indice CAC 40 a pris 13,33 points à 5.506,82 points, dans un volume d'échanges de 3,16 milliards d'euros. Vendredi, il avait fini en repli de 0,85%.

La cote parisienne avait ouvert à l'équilibre avant de gagner du terrain, soutenue par l'accord Etats-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), qui remplace le traité de libre-échange nord-américain Aléna.

"L'élément le plus positif a été l'accord de libre échange conclu entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique qui relance les anticipations d'un accord avec l'Europe et qui apaise les tensions commerciales au niveau mondial", a expliqué à l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué chez Diamant bleu Gestion.

"L'accord de libre-échange entre les Etats-Unis et le Canada a remonté le moral général" des marchés, a corroboré dans une note David Madden, analyste de CMC Markets.

Cet accord, conclu in extremis, a été annoncé dimanche soir. Le président américain Donald Trump le considère comme "le plus important" de l'histoire des Etats-Unis et veut le signer d'ici à la fin novembre.

Autre paramètre clé: le cours du Brent à son plus haut en quatre ans "a contribué à la bonne tenue des valeurs pétrolières et para-pétrolières", qui pèsent de façon importante dans l'indice, a ajouté M. Larrouturou.

L'effet de la présentation du budget italien, qui a contribué à une très forte dégradation du secteur bancaire en Europe vendredi, "est un peu amorti mais il reste présent", a ajouté l'expert, notant un "impact négatif sur les banques françaises les plus exposées" aux établissements financiers italiens, telles que Crédit Agricole et BNP Paribas.

- Les pétrolières bien orientées -

En matière de valeurs, le secteur pétrolier a fortement progressé dans le sillage de la hausse des cours du brut. Total a avancé de 0,95% à 56,37 euros.

Le secteur technologique a été également bien orienté après la révision à la hausse des prévisions de dépenses d'investissement du géant américain des puces électroniques Intel, selon M. Larrouturou.

STMicroelectronics a terminé en hausse de 2,23% à 16,02 euros, Soitec a bondi de 3,52% à 61,80 euros.

Les valeurs exportatrices, telles que celles du luxe, qui avaient reculé au moment de l'intensification des tensions commerciales, ont été plus favorisées "dans l'idée que les tensions internationales vont s'apaiser", a souligné l'expert.

Ainsi, LVMH a progressé de 0,76% à 306,90 euros. Kering a gagné 1,45% à 468,40 euros.

Les valeurs financières, déjà pénalisées vendredi après l'annonce du futur déficit italien, ont terminé encore dans le rouge. BNP Paribas a perdu 1,37% à 51,99 euros, Crédit Agricole a lâché 2,00% à 12,14 euros et Société Générale a reculé de 1,01% à 36,60 euros.

Air France-KLM a cédé 3,99% à 8,61 euros, tandis que Benjamin Smith, le nouveau directeur général d'Air France, rencontrait pour la première fois l'intersyndicale en vue de relancer le dialogue sur la question cruciale des salaires.

Bonduelle a progressé de 9,04% à 29,55 euros, s'appuyant sur un bond de 20,9% de son bénéfice net au cours de son exercice décalé 2017-18, grâce à l'acquisition de la société américaine Ready Pac Foods acquise en 2017, devenue Bonduelle Fresh America.

Recylex a perdu 6,40% à 7,54 euros, après être tombé dans le rouge au premier semestre, pénalisé par la baisse de sa production dans le segment du plomb au sein de sa fonderie de Nordenham, en Allemagne.