La Wallonie et la région de Casablanca-Settat signent un protocole d'accord de coopération

(Belga) Le ministre-président wallon Willy Borsus et le président de la région marocaine de Casablanca-Settat, Mustapha Bakkoury, ont signé, mercredi, un protocole d'accord de coopération entre les deux régions. "Un pas de plus vers une coopération qui ne part pas de zéro avec de forts potentiels et des relations qui ne demandent qu'à se perpétuer", a déclaré M. Bakkoury.

Le grand Casablanca est le poumon économique du Maroc avec 40% de l'industrie marocaine qui y est présente. Cette région génère environ 20% du PIB du pays. Willy Borsus et Mustapha Bakkoury ont relevé des points de coopération comme la formation, l'agro-alimentaire, la recherche ou encore le tourisme qui pourront encore se renforcer. "Le cocktail de possibilités est vaste", a souligné M. Bakkoury. (Belga)