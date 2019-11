Les chèques-repas et écochèques arrivent dans nos fermes

La Fédération Wallonne de l’Agriculture lance "Sors tes chèques en ferme", une initiative pour que les magasins à la ferme acceptent les chèques-repas et les écochèques. L’idée serait donc de booster les ventes dans les fermes wallonnes et ainsi favoriser le circuit-court. Des frais d’abonnement et de transaction sont demandés aux commerçants qui autorisent ces moyens de paiement. Même si c’est une dépense en plus, certains employés de magasin à la ferme jugent que c’est une bonne solution pour avoir plus de ventes. "Un client sur dix utilise les cartes restaurant", estime Louis Hypacie, un employé de "La petite campagne".

En Belgique, l’année passée, 2,5 milliards d'euros ont été émis en chèques-repas et 256 millions d'euros en écochèques. Le potentiel est donc important pour ces fermes. "Si 1% de ces sommes pouvaient être utilisées en ferme plutôt que dans les grandes surfaces, les magasins à la ferme gagneraient 27 millions d’euros", indique Caroline Decoster du service d’études du syndicat agricole wallon. Pour favoriser cette modernisation, la fédération a négocié des tarifs préférentiels pour les fermes qui décident de passer le cap.