Paris: des architectes dénoncent un projet de centre commercial à la Gare du Nord

Les architectes Jean Nouvel et Roland Castro, parmi un collectif d'une vingtaine d'urbanistes et historiens d'art français et étrangers, jugent "inacceptable" un projet de centre commercial et de bureaux à la Gare du Nord, l'une des grands gares parisiennes.

Dans une tribune publiée mardi par Le Monde, les signataires demandent que "ce projet pharaonique soit repensé de fond en comble", estimant qu'en l'état "il s’agit d’abord d’une grave offense aux usagers du transport".

"La SNCF, associée à Auchan (via sa filiale Ceetrus), publie depuis quelques mois des dessins et des discours lénifiants sur son projet de transformation de la gare du Nord, qui créerait plus de 50 000 m2 de surfaces construites nouvelles, dont un immense centre commercial de près de 20 000 m2 et des bureaux, le tout rebaptisé pour la circonstance +lieu de vie+", indique le texte signé aussi par Marc Barani, Grand Prix national de l’architecture 2013, et Jean-Louis Cohen, historien de l’architecture et de l’urbanisme, professeur au Collège de France.

"Ce projet est une grave erreur urbaine. Implanter une telle masse de commerces et d’activités à la gare du Nord, dans un ensemble fermé sur lui-même, dans une zone déjà saturée de trafic, à une station de RER de Saint-Denis, cœur de l’agglomération des neuf villes de Plaine Commune, est une atteinte à la volonté de rééquilibrer les activités dans Paris, et plus encore dans l’espace du Grand Paris", ajoutent les signataires, rappelant que "les centres commerciaux récents sont à la peine partout".

Les architectes, urbanistes et historiens d'art à l'origine de cette tribune, considèrent aussi que le projet "est inacceptable sur le plan patrimonial", soulignant que la gare du Nord, "l’une des six gares mythiques de Paris", est inscrite à l’inventaire des Monuments historiques.

Barry Bergdoll, historien de l’art et de l’architecture à la Columbia University et au Musée d’art moderne de New York, l'économiste Laurent Théry et l'ingénieur Pierre Veltz, tous deux Grand Prix de l’urbanisme, signent également cette tribune alors que le projet subit un contretemps avec le blocage de son permis de construire.

La Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC), a rendu récemment un avis défavorable sur "l'extension de 16.321 mètres carrés de l'ensemble commercial".

Cette extension est l'un d'un pilier de la transformation à venir de la première gare d'Europe, un projet gigantesque qui doit être mené à bien d'ici à 2024 pour les Jeux Olympiques de Paris.