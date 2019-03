Restructuration aux Editions de l'Avenir - Les journaux du groupe L'Avenir paraîtront jeudi

(Belga) Les journaux du groupe L'Avenir seront bien publiés jeudi. Ils titrent sur la reprise des négociations après trois jours de crise liée à la restructuration des Editions de l'Avenir.

La publication des journaux avait été suspendue mardi et mercredi en raison d'une grève du personnel dans le cadre de la restructuration. Le retour du quotidien francophone jeudi dans les kiosques restait incertain mercredi soir encore. La direction conditionnait la publication du journal à la conclusion d'un accord définitif, malgré la décision du personnel de reprendre le travail pour deux jours. "Les négos reprennent après 3 jours de crise", titrent les journaux du groupe L'Avenir. Les discussions ont en effet repris mercredi à 16h00 avec les organisations syndicales mais sans les représentants de l'AJP et de la société des rédacteurs de l'Avenir. Les pourparlers portent sur la réintégration des trois journalistes licenciés lundi et sur l'indépendance rédactionnelle, selon les manchettes régionales consultées par Belga dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans un encart, des excuses sont présentées aux abonnés pour les désagréments occasionnés par l'absence de publication du journal L'Avenir mardi et mercredi en raison de l'arrêt de travail au sein des Éditions de l'Avenir lundi et mardi. En conséquence, les abonnements seront prolongés de deux jours. (Belga)