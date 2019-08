Rugby: l'Ecosse sans Russell ni Laidlaw face à la France

Le sélectionneur de l'Ecosse, Greg Townsend, a choisi de se passer de ses deux demis phares, l'ouvreur Finn Russell et le demi de mêlée Greig Laidlaw, pour son premier match de préparation en vue de la Coupe du monde, samedi face à la France à Nice.

Townsend a effectué 9 changements par rapport au dernier match du XV du Chardon, qui avait ramené un nul héroïque et spectaculaire d'Angleterre en mars (38-38) en clôture du Tournoi des six nations. Seuls le capitaine et talonneur Stuart McInally, la deuxième ligne (Ben Toolis et Grant Gilchrist), le N.9 Ali Price et la paire d'ailiers (Byron McGuigan et Darcy Graham) restent en place.

Pour accompagner Price à la charnière, son coéquipier des Glasgow Warrios, Adam Hastings, a été préféré à Finn Russell. Le N.10 du Racing 92 n'est même pas sur le banc des remplaçants, pas plus que le Clermontois Laidlaw, autre joueur vedette du Top 14. Hastings connaît sa première titularisation de l'année.

L'association au centre entre Huw Jones et Duncan Taylor est inédite, comme la présence sur le banc du deuxième ligne Scott Cummings et du centre Rory Hutchinson, qui pourraient faire leurs débuts internationaux.

L'Ecosse, opposée au Japon, à l'Irlande, à la Russie et aux Samoa en poule lors de la Coupe du monde (20 septembre - 2 novembre), joue contre les Bleus le premier de ses 4 matches de préparation. Les Calédoniens recevront ensuite les Français à Edimbourg, le 24 août, avant un double affrontement avec la Géorgie.

Le XV de départ contre la France: Hogg - D. Graham, H. Jones, D. Taylor, McGuigan - (o) A. Hastings, (m) A. Price - J. Ritchie, Strauss, Barclay - Gilchrist, Toolis - Berghan, McInally, Bhatti

Remplaçants: Turner, Reid, Z. Fagerson, Cummings, M. Fagerson, Horne, Hutchinson, Kinghorn