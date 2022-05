Affaire Maddie McCann: le principal suspect aurait "subi une opération du visage" 4 mois après la disparition de la fillette

Une nouvelle enquête télévisée semble indiquer que le principal suspect dans l’affaire Maddie McCann aurait subi une opération chirurgicale du visage 4 mois après la disparition de la fillette. C’est une information relayée par le média britannique The Sun.

Le principal suspect dans la disparition de la petite Madeleine McCann, Christian B, aurait subi une opération de transformation du visage quatre mois après sa disparition, selon une enquête télévisée relayée par The Sun. La mâchoire du pédophile aurait, en effet, été remise en place et ses quatre dents de "lapin" auraient été redressées lors d'une visite secrète dans une clinique dentaire privée de Wuerzburg, en Bavière (Allemagne).

Selon The Sun, Christian Brueckner a quitté le Portugal, où il vivait près du lieu de la disparition de Madeleine en mai 2007, pour se rendre dans son pays d'origine en septembre, alors que les recherches pour retrouver la petite fille de trois ans étaient activement en cours. Peu de temps après, un dessin réalisé par un artiste formé par le FBI montrait un homme aux dents saillantes qui avait été vu rôdant près de l'appartement de vacances des McCann à Praia da Lu, au Portugal. Et une jeune fille victime d'un attentat à la pudeur à proximité - 19 jours avant la disparition de Madeleine - a également raconté aux policiers que le coupable avait les "dents qui dépassent".

Selon des sources citées par le média britannique, le suspect a ensuite renouvelé son passeport allemand avant de reprendre l'avion pour le Portugal après l'opération, estimée à 7 500 £ (environ 9.000 euros).

Le suspect a travaillé dans l’hôtel des McCann

Autre élément important, un nouveau témoin a révélé que Christian B connaissait "sur le bout des doigts" le complexe hôtelier où résidaient les McCann, après y avoir travaillé comme homme de main.

Les révélations ont été découvertes par les cinéastes Jutta Rabe et Jon Clarke. Les deux réalisateurs sont à l’origine d’un documentaire télévisé d’investigation sur l'affaire. Et ils travaillent désormais en étroite collaboration avec les procureurs. Jon Clarke a déjà écrit un livre intitulé My Search For Madeleine.

Christian Brueckner – qui purge une peine de prison pour avoir violé une femme de 70 ans au Portugal – a toujours nié avoir quoi que ce soit à voir avec la disparition de Madeleine.