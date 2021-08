Asile et migration - Arrivée de plus de 500 migrants sur l'île italienne de Lampedusa

(Belga) Plus de 500 migrants sont arrivés samedi sur l'île italienne de Lampedusa par bateau, "l'un des plus gros débarquements de ces derniers temps", a déclaré le maire Toto Martello.

Les 539 migrants avaient précédemment été découverts en train de dériver impuissants dans la mer Méditerranée sur un bateau de pêche surpeuplé à seulement 15 kilomètres des côtes de Lampedusa par des patrouilleurs italiens et secourus, ont rapporté l'agence de presse ANSA et d'autres médias en référence aux autorités italiennes. Selon les premières informations officielles, au moins trois femmes et 29 mineurs non accompagnés figuraient parmi les migrants. Les personnes secourues venaient principalement de pays d'Afrique du Nord et de l'Ouest, ainsi que du Bangladesh et de Syrie, a-t-il déclaré. (Belga)