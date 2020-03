Ce ministre REFUSE de serrer la main d'Angela Merkel à cause du coronavirus (vidéo)

La chancelière allemande Angela Merkel s'est vu refuser une poignée de main par le ministre allemand de l'Intérieur, Horst Seehofer, lundi, alors que les autorités allemandes luttent contre une épidémie de coronavirus en croissance rapide dans le pays.

Le nombre de cas confirmés de coronavirus en Allemagne est passé à 150 lundi, contre 129 dimanche, a indiqué l'Institut Robert Koch pour le contrôle des maladies.

Plus de la moitié des cas, 86, se trouvent dans la région ouest de la Rhénanie du Nord-Westphalie, l'État le plus peuplé d'Allemagne, où plusieurs écoles et garderies seront fermées lundi pour tenter d'empêcher la propagation du virus après que les membres du personnel se soient révélés positifs.

Seehofer avait précédemment déclaré aux journalistes qu'il avait cessé de tendre la main en pleine épidémie.

Lors d'une réunion sur la migration lundi, Merkel a repris sa main après que Seehofer avait refusé, en riant et en levant ses mains, dans un moment gênant entre les deux politiciens qui sont connus pour se tenir tête.

Un comité de crise du gouvernement allemand a élargi les lignes directrices sur les voyages transfrontaliers et annulé les grands événements internationaux, et le ministre de la Santé a conseillé aux personnes présentant des symptômes de rhume de rester à l'écart des événements de masse.