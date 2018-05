Didier Reynders rencontre des écoliers pour parler d'Europe

(Belga) Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders a rencontré mercredi des élèves de rhétorique au palais d'Egmont, à Bruxelles, pour évoquer l'Europe, ses institutions et le projet européen. La sixième édition de cette action d'information et de sensibilisation, baptisée "Parlons ensemble d'Europe", a réuni environ 300 étudiants.

Les élèves de quatre écoles bruxelloises, trois wallonnes et trois flamandes étaient présents pour rencontrer le ministre, notamment ceux du lycée Mater Dei de Woluwe-Saint-Pierre, du lycée provincial d'enseignement technique du Hainaut à Saint-Ghislain et de l'OLV-Instituut Pulhof d'Anvers. Les rhétoriciens ont d'abord visité le palais d'Egmont avant de participer à un exposé interactif sur l'Europe avec le ministre des Affaires étrangères. "Ils montrent de l'intérêt pour l'histoire de l'Europe mais aussi pour les questions de migration, de protection de l'environnement, de développement durable, notamment les problèmes énergétiques", détaille Didier Reynders. "Les thèmes de l'emploi et de la formation, qui les concerneront dans un avenir proche, viennent par contre après." Les élèves ont interpellé le ministre sur l'élargissement de l'Union européenne, sa politique sociale, le rôle de la Belgique dans la mécanique européenne ou encore les récentes élections en Hongrie. "Le fait que la construction de l'Europe ait apporté la paix, la démocratie et du bien-être est considéré comme un acquis", analyse Didier Reynders. "On sent que ces jeunes en demandent plus à l'Europe, qu'elle offre des solutions et joue un rôle de pointe sur des sujets très pratiques." (Belga)