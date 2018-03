Elections législatives en Italie - Le taux de participation en légère baisse par rapport à 2013

(Belga) Plus de 70% des électeurs italiens se sont rendus aux urnes à l'occasion des élections législatives dimanche, selon les décomptes du ministère de l'Intérieur. Le taux de participation atteint environ 73% à la Chambre des députés et au Sénat, contre 75% lors des dernières législatives en 2013.

Le taux de participation est particulièrement élevé dans les régions du Nord et du centre de l'Italie, où triomphe principalement la coalition de droite. L'affluence dépasse les 75% à la Chambre et au Sénat dans les Abruzzes, les Marches, le Frioul-Vénétie julienne, le Piémont, la Toscane, en Emilie-Romagne, Lombardie, Ombrie et Vénétie. L'abstention est par contre plus élevée dans les régions du Sud, qui ont massivement plébiscité le Mouvement 5 Etoiles. Le taux de participation n'atteint pas les 70% en Calabre, Campanie, Sicile ainsi que dans les Pouilles. (Belga)