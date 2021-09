En Allemagne, les bénévoles se mobilisent toujours pour reconstruire des villages dévastés par les intempéries

Comme la Belgique, l'Allemagne a été fortement touchée par les inondations cet été. On déplore plus de 180 morts et des dégâts matériels importants. Un mois et demi après les intempéries, les bénévoles sont toujours mobilisés pour reconstruire des villages totalement dévastés.

Direction Dernau, une commune de 1.800 habitants, qui se situe à une centaine de kilomètres de la Belgique. Il faudra du temps pour que ce village retrouve son aspect d’avant les intempéries, car les dégâts sont encore importants…

Dans une école du village, les bénévoles se relaient chaque jour pour nettoyer et déblayer les gravats car il faut tout rénover. "Au moment des inondations, j’étais en examen et je n’ai pas pu aider. Mais je suis là maintenant et je pense que c’est tout aussi important car il y a de moins en moins de bénévoles. Beaucoup de gens ont oublié, les vacances d'été sont terminées et moins de gens ont le temps", regrette Rebekka, bénévole.

On a reçu aucune aide de l’état

Même s’ils sont moins nombreux, des dizaines de volontaires arrivent encore chaque jour et installent parfois des tentes pour passer plusieurs nuits sur place. Certains viennent de loin comme Christine, qui a traversé le pays pour aider les sinistrés et ravitailler les bénévoles. "On a reçu aucune aide de l’état. Ce sont seulement des initiatives personnelles. Sans cela, rien ne se serait passé. Il y a assez d'aide, mais ce sont tous des bénévoles qui sont venus ici de leur propre chef, sans que personne ne le leur demande officiellement", dit-elle.

La gare est hors service depuis les inondations. Le bâtiment est donc transformé en magasin solidaire. C’est ici que sont centralisés les dons de nourriture, mais aussi les machines et les outils pour les habitants. "Cela va probablement durer des mois, jusqu'à ce qu'il y ait un vrai magasin dans le village. Je pense que ce magasin provisoire va rester encore longtemps, des semaines voire des mois et on ne sait pas comment on va le préparer pour l'hiver", souligne Thorsten Cirkel, bénévole et gérant de la boutique solidaire.

L'Allemagne a débloqué des centaines de millions d'euros d'aides d'urgence pour les sinistrés et 30 milliards d’euros dans un programme massif de reconstruction.