Éruption volcanique à La Palma: le roi Felipe d'Espagne et la reine Letizia se rendent aux côtés des sinistrés

Le roi Felipe d’Espagne et la reine Letizia se sont rendus, ce jeudi, sur l’île de La Palma touchée par une éruption volcanique depuis une semaine. Ils sont venus apporter leur soutien aux personnes sinistrés.

Toute la détresse des habitants en larme bouleverse la reine Letizia d’Espagne. Le roi la soutient de la main. Avec le couple royal, c’est l’Espagne tout entière qui est aux côtés de ces familles. "Ce que nous avons vu ces derniers jours et que nous avons vécu aujourd’hui, nous ne pouvons et ne voulons pas l’oublier", a déclaré le roi d’Espagne.

Cinq jours après le réveil du volcan, le roi Felipe VI et la reine chamboulent leur programme. Le couple veut voir de ses propres yeux la situation sur place, réconforter les sinistrés et encourager les secouristes. Le couple royal a visité le centre de coordination de l’île. Sur l’écran de contrôle, ils peuvent voir l’avancée en temps réel des coulées de lave vers la mer.

Nous contribuerons à reconstruire leur vie

Concentrés, le roi et la reine posent des questions et s’informent. Ils prennent le temps. Le protocole est laissé de côté, c’est l’humain qui parle. "L’aide ne manquera pas. La Palme s’en sortira. Toutes ces familles, malgré le désastre qui les a frappés, auront un avenir car ensemble, nous contribuerons à reconstruire leur vie", a assuré Felipe VI.

Vue du ciel, on distingue clairement les nuages de fumée et les coulées de lave. Première bonne nouvelle pour les habitants, l’une des deux n’avance plus. L’autre, dont la largueur atteint 500 mètres, poursuit sa progression mais plus lentement. Elle ne devrait pas atteindre l’océan dans l’immédiat.