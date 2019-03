Heure d'hiver ou heure d'été: la Belgique va-t-elle s'aligner sur l'avis de la France ou celui des Pays-Bas? (sondage)

Entre l'heure d'hiver et l'heure d'été, que choisir? Nos voisins français ont tranché. Ils préfèrent l'heure d'été, ce qui correspond aux préférences de nombreux autres pays depuis le début des consultations lancée par la Commission Européenne. Sauf que nos autres voisins, aux Pays-Bas préfèrent eux l'heure d'hiver. Alors que doit faire la Belgique?

Les Français se sont exprimés largement en faveur de l’heure d’été, avec 59% des votes. Et ils ne sont pas les seul Européens à privilégier l’heure d’été. Avec la France,, on retrouve le Portugal, Chypre ou encore la Pologne. Mais en Europe rien n’est simple: la Finlande, le Danemark ou encore les Pays-Bas sont quant à eux favorables à l’heure d’hiver.





Aucune consultation dans notre pays pour le moment

Si chacun reste sur ces positions, la Belgique aurait à jongler entre l’heure d’été au sud et l’heure d’hiver au Nord. Et pour le moment, notre pays n’a encore rien décidé. En septembre dernier, Charles Michel disait: "Je propose de se concerter sur le plan européen, mais je propose aussi de réfléchir à une consultation après une information large de la population, et on va réfléchir à la manière de mettre ça en oeuvre au sein du gouvernement".

Depuis cette interview, rien n'a encore bougé: aucune consultation ou information particulière dans notre pays. Le premier ministre rappelle seulement qu'une forme de consultation est toujours à l'étude.





L'Europe devrait décider pour 2021

Reste en tout cas cette très large majorité d’Européens qui veut supprimer le changement d’heure si compliqué.