Important incendie de forêt dans l'ouest de la Lettonie

(Belga) Les autorités lettones ont ordonné mercredi l'évacuation d'un village menacé par un incendie dans l'ouest du pays tandis que les pompiers luttaient pour tenter de maîtriser les flammes.

L'incendie, qui fait rage dans la région de Kurzeme sur une zone de 180 hectares correspondant à 200 terrains de football, a nécessité l'évacuation de dizaines d'habitants du village de Stikli, dont des enfants handicapés d'un pensionnat, ont indiqué les pompiers et les services de secours. L'incendie s'est déclaré mardi dans une tourbière avant de s'étendre à une zone forestière souffrant de la sécheresse. "La lutte contre le feu est très problématique, car cette zone de (la région de) Kurzeme est faiblement peuplée, les routes sont rares et étroites et de nombreux secteurs sont inaccessibles à cause de vastes marécages", a déclaré un responsable du département des forêts nationales. L'armée et la garde nationale ont mis à disposition un hélicoptère spécialisé mercredi pour aider les pompiers. La Lituanie voisine a envoyé un hélicoptère tandis que les habitants du port de Ventspils ont commencé à rassembler des volontaires. La chaleur, avec des températures supérieures à 30 degrés et des vents forts ont attisé les flammes, alors qu'aucune précipitation n'est prévue pour les deux semaines à venir. La Lettonie a souffert au cours des derniers mois d'une grave sécheresse, obligeant les autorités à décréter l'état de catastrophe naturelle dans le secteur de l'agriculture. (Belga)