Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine affirme avoir repris le contrôle de l'île aux Serpents

(Belga) L'armée ukrainienne a affirmé jeudi avoir repris le contrôle de l'île aux Serpents en mer Noire, après y avoir remis son drapeau quelques jours plus tôt, à la suite du retrait des forces russes de ce petit territoire symbolique.

"Nous avons effectivement rétabli notre contrôle sur l'île aux Serpents", a déclaré un haut responsable de l'état-major de l'armée ukrainienne, Oleksiï Gromov, cité par l'agence de presse Interfax-Ukraine, précisant qu'il s'agissait d'un "contrôle physique" des militaires. Selon lui, les soldats ukrainiens ayant participé à l'opération sont toutefois retournés dans leurs casernes. Il n'a pas précisé si des militaires restaient sur l'île. "La semaine dernière, nous avons établi un contrôle par les armes de l'île et empêché l'ennemi d'emporter le reste de ses unités, ses armes et ses équipements militaires", a-t-il poursuivi. Le ministère russe de la Défense a quant à lui affirmé avoir procédé à une frappe jeudi matin sur l'île aux Serpents avec des "missiles de haute précision", tuant une partie des soldats ukrainiens allés y planter un drapeau et provoquant la fuite des survivants. Kiev avait pourtant annoncé dès lundi que le drapeau ukrainien flottait à nouveau sur ce petit bout de terre situé dans le nord-ouest de la mer Noire. Cette île est devenue emblématique dès le premier jour de l'invasion russe lorsqu'un membre de la petite garnison ukrainienne la défendant a intimé au navire russe qui réclamait sa reddition d'aller "se faire foutre". Passée sous contrôle russe, elle a été reprise par les Ukrainiens la semaine dernière, à la suite d'intenses bombardements. Moscou a affirmé se retirer de ce territoire "en signe de bonne volonté", après avoir "atteint" les "objectifs fixés". (Belga)