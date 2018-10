Les Belges à l'étranger - Kabasele exclu avec Watford qui s'incline lourdement face à Bournemouth

(Belga) Watford s'est incliné lourdement à domicile face à Bournemouth samedi (0-4) lors de la huitième journée de Premier League. Déjà menés 0-1 après quatorze minutes de jeu, les coéquipiers de Christian Kabasele ont encaissé un deuxième but sur penalty à la 33e minute suite à une faute du Diable Rouge dans le rectangle. Sur la phase, l'ancien défenseur de Genk a également dû laisser ses coéquipiers à dix pendant presque une heure de jeu après avoir reçu un deuxième carton jaune.

Après un premier but de Brooks (14), Christian Kabasele, retenu vendredi dans la sélection de Roberto Martinez pour les deux rencontres face à la Suisse, en Nations League, et aux Pays-Bas en amical, a accroché un joueur de Bournemouth dans le rectangle. L'arbitre désignait le point de penalty et adressait au défenseur belge son deuxième carton jaune de la partie, synonyme de carton rouge (32). Dans la foulée, King se chargeait de convertir le penalty avant de donner une avance de trois buts à son équipe juste avant le repos (45). Au retour des vestiaires, Wilson (47) fixait même le score à 0-4. Tottenham, avec Toby Alderweireld mais sans Jan Verthongen et Mousa Dembele blessés, s'est imposé sur la plus petite des marges à domicile face à Cardiff (1-0) grâce à une réalisation de Dier (8) en début de rencontre. Huddersfield a obtenu, de son côté, le point du match nul sur la pelouse de Burnley (1-1). Vokes (20) a ouvert le score pour les locaux avant que Schindler (66) n'égalise en seconde période. Laurent Depoitre, titulaire chez les visiteurs, est sorti à la 59e pour Isaac Mbenza. Steven Defour n'était pas dans la sélection de Burnley. Enfin, Wolverhampton, sans Leander Dendoncker, s'est imposé à Crystal Palace (0-1), privé de Christian Benteke pour une blessure à la cheville. Doherty (56) a apporté les trois points aux visiteurs. Au classement, Tottenham (18 points) grimpe à la troisième place. Suivent Wolverhampton à la septième place (15 points, Watford huitième (13 points), Burnley douzième (8 points), Crystal Palace quatorzième (7 points) et Huddersfield dix-huitième (3 points). (Belga)