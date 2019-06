Les pays d'Europe du sud d'accord sur le climat, pas sur les migrants

(Belga) Les sept pays d'Europe du Sud sont tombés d'accord vendredi à Malte sur un objectif zéro carbone pour l'UE en 2050 mais restent divisés sur l'accueil des migrants, comme le montre le cas du Sea Watch, nouveau bateau humanitaire en quête d'un port.

Les dirigeants du Med7 (Italie, France, Malte, Chypre, Espagne, Grèce, Portugal) ont tous épousé l'objectif d'une neutralité carbone de l'UE pour 2050, désormais soutenu par une douzaine de pays. Ils ont aussi approuvé le principe d'un salaire minimum et d'un bouclier social de base dans chaque pays européen, ainsi que d'un budget d'intervention pour la zone euro, défendu par la France mais aussi par l'Italie, mise en cause pour son budget et favorable à une politique de croissance. Emmanuel Macron s'est félicité de l'accord conclu à ce sujet la veille entre les ministres européens des Finances, sur des sommes pourtant bien plus faibles que ce que souhaite Paris. "Cette première étape ne saurait suffire, il nous faut aller beaucoup plus loin", a déclaré le président français à l'issue du sommet. Mais sur la délicate question de l'accueil des migrants, les sept pays du sud ont éludé leurs divisions, en particulier sur la politique de l'Italie qui n'accepte plus depuis un an les bateaux humanitaires dans ses ports. Les dirigeants se sont contentés d'énoncer de grands principes, comme la nécessité de renforcer les frontières extérieures et d'élaborer une politique migratoire commune et "solidaire", sans préciser comment. Ils ont aussi souhaité "des solutions permanentes et prévisibles, qui deviennent désormais urgentes". Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a jugé "frustrant" qu'on parle de "solidarité sans l'appliquer". Les dirigeants ont aussi demandé que "tous les bateaux en Méditerranée respectent le droit international et n'empêchent pas l'intervention des gardes-côtes libyens" et ont jugé nécessaire de "s'attaquer davantage au business model des passeurs", des propos semblant viser les activités des ONG près des côtes libyennes. La question est d'autant plus vive qu'il faut trouver d'urgence une solution pour le Sea Watch, après la décision jeudi du puissant ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini, chef de la Ligue (extrême droite), d'interdire l'accostage de ce navire humanitaire en Italie. Le bateau de l'ONG allemande, qui a secouru mercredi 52 migrants au large de la Libye, compte pourtant faire route vers l'île italienne de Lampedusa, après avoir refusé de ramener les migrants à Tripoli, comme le lui demande l'Italie. Les pays européens volontaires doivent donc de nouveau s'accorder sur une issue, comme ce fut le cas pour d'autres bateaux refoulés par l'Italie au cours des derniers mois. C'est le plus souvent Malte qui a dénoué les crises en ouvrant ses ports, à condition que d'autres pays européens se répartissent les arrivants. Rome et La Valette veulent une répartition automatique et équitable des migrants entre tous les pays de l'UE. La France réclame elle un débarquement dans le port le plus proche -- l'Italie, le plus souvent -- dans des centres contrôlés par l'UE, puis une répartition des migrants éligibles au droit d'asile entre pays volontaires. La question du rapatriement des autres reste un casse-tête. Les sept pays du sud ont par ailleurs débattu du choix des nouveaux dirigeants aux plus hauts postes de l'UE, à une semaine d'un sommet décisif des 28 à Bruxelles. Emmanuel Macron comptait profiter de ce format restreint pour trouver des alliés sur ses favoris pour les cinq postes-clés en Europe (présidence de la Commission, du Conseil, du Parlement européen, de la Banque centrale et Représentant de l'UE). La France rejette en particulier le candidat du PPE (droite), l'Allemand Manfred Weber, qui brigue la présidence du Parlement. (Belga)