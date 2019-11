Nombre record de milliardaires aux Pays-Bas

(Belga) Les Pays-Bas comptent un nombre record de 37 milliardaires, selon le magazine spécialisé Quote. Les rangs du "club des neuf zéros" se sont gonflés en un an de six unités chez nos voisins septentrionaux.

Le milliardaire le plus riche des Pays-Bas est une femme: Charlene de Carvalho-Heineken, la fille de Freddy Heineken, fondateur du géant brassicole. Son patrimoine s'est épaissi de près de 11% en un an, à 14,2 milliards d'euros. Le fondateur du groupe d'intérim Randstad, Frits Goldschmeding, occupe la deuxième place, avec un patrimoine évalué à 4,4 milliards d'euros. Ensemble, les 500 Néerlandais les plus riches possèdent près de 180 milliards d'euros, un montant en hausse de 10% par rapport à l'année dernière. La famille la plus riche outre-Moerdijk est la famille Brenninkmeijer de la chaîne de vêtements C&A. Le patrimoine de la famille (royale) Oranje-Nassau est estimé par Quote à un milliard d'euros. (Belga)