Portugal: ce chien refuse d'abandonner la maison où son maître paraplégique a été tué par un incendie

C'est un nouvel exemple qui illustre la fidélité des chiens pour leurs maîtres. Au Portugal, dans le petit village de Calvão (Chaves, nord du pays), un incendie a ravagé une habitation où vivait un homme paraplégique avec son chien. Les flammes n'ont laissé aucune chance à l'occupant des lieux. L'animal, lui, a pu survivre au drame.



Dans cette bourgade de quelques centaines d'âmes, le petit chien apportait un peu de compagnie à son propriétaire. Devenu orphelin de son maître, l'animal refuse maintenant de quitter les ruines de la maison.



Une équipe de journalistes du quotidien Correio da Manhã s'est rendue sur place pour filmer les dégâts provoqués par le feu et a pu constater la présence du chien. Un voisin a déjà tenté de mettre l'animal dans le coffre de sa voiture pour l'emmener chez lui, mais la petite bête s'est vite échappée pour rejoindre l'endroit où vivait son maître. Toujours fidèle même après la mort, il ne quitte plus les lieux.



Des habitants du village amènent de l'eau et de la nourriture pour subvenir aux besoins du chien. Un voisin a assuré aux reporters qu'il prendrait l'animal chez lui dès que celui-ci acceptera de quitter l'ancienne demeure de son maître.



Photo: capture d'écran du site www.cmjornal.pt