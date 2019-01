Sauvetage du petit Julen, tombé dans un puits en Espagne: les mineurs entament leur descente

La phase finale de l'opération de sauvetage du petit Julen commence, selon les médias espagnols: la brigade de sauvetage minier vient d'accéder à la galerie verticale devant les mener à l'endroit où se trouve l'enfant.

Les opérations de sauvetage du petit Julen, un enfant de 2 ans tombé dans un puits le 13 janvier dernier à Malaga, en Espagne, se poursuivent ce jeudi. "Nous sentons que nous sommes toujours plus proches de Julen, on approche et on le sent", avait expliqué, mardi, Ángel García Vidal, le coordinateur des opérations de sauvetage.

Le tunnel de 60 mètres de profondeur, construit parallèlement au puits dans lequel l’enfant est tombé il y a dix jours, est désormais terminé. Huit mineurs chevronnés de la brigade de sauvetage de Hunosa ont commencé le dispositif de sauvetage, selon El Pais et la Vanguardia.

Les premiers mineurs sont descendus, à bord d'une capsule en métal, dans le tunnel vertical, peu avant 18 heures. Ils vont ensuite creuser, à la main, quatre mètres supplémentaires jusqu'à l’endroit où le petit garçon est censé se trouver. Cela prendra au maximum 24 heures, a déclaré le coordinateur de l'opération.



