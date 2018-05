Un diamant bleu vendu 5,6 millions d'euros à Genève

(Belga) Le diamant bleu d'une reine espagnole du 18e siècle a été vendu aux enchères mardi soir à Genève pour 5,6 millions d'euros. La pierre précieuse connue sous le nom de "Farnese blue" était estimée à un maximum de 4 millions d'euros, selon la maison de vente Sotheby's.

La diamant en forme de poire de 6,16 carats a appartenu à la reine Elisabeth Farnese (1692-1766), épouse du roi Felipe V d'Espagne. Après sa mort, le diamant est passé dans plusieurs familles royales d'Europe. Pendant des siècles, son existence n'était connue que de ces cercles et de leurs joailliers. Le prix le plus élevé de la vente aux enchères a été atteint par deux diamants classiques blancs de plus de 50 carats. Ensemble, ils ont atteint 14,7 millions d'euros. Au total, près de 350 bijoux ont été vendus. (Belga)