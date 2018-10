Une tour de guet, construction romaine la plus au nord jamais découverte aux Pays-Bas

(Belga) Des archéologues ont découvert au nord d'Amsterdam, à Krommenie, des restes d'une tour de guet "presque certainement" construite par les Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ. Selon l'archéologue Piet Kleij, cette découverte réécrit un morceau de l'histoire de l'empire romain: il s'agit de la construction romaine la plus au nord de l'Europe continentale jamais découverte.

La tour de guet était dotée d'une base d'environ 3 mètres carrés. Tout autour, était dressée une palissade qui clôturait l'équivalent d'un demi-terrain de football, d'après la commune de Zaanstad, dont Krommenie fait partie. D'après Piet Kleij, archéologue de Zaanstad, tout porte à croire que la tour a été construite par les Romains. En effet, les Frisons qui vivaient dans la région ne construisaient pas de tours de guet. Les techniques de construction et matériaux utilisés correspondent à ceux des Romains. De plus, des poteries romaines ont été retrouvées sur le site des fouilles, ainsi qu'une lampe à huile telle que celles utilisées par les militaires romains et une tablette d'écriture. "On peut dire beaucoup de choses sur les Frisons, mais pas qu'ils écrivaient", relève M. Kleij. L'empire romain était défendu par un réseau de barrières naturelles ou artificielles. Les lignes frontières, appellées limes, traversaient les Pays-Bas actuels. Reste à savoir pourquoi les Romains se sont établis dans la zone marécageuse autour de Krommenie. Peut-être dans l'idée de conquérir le nord des Pays-Bas, pour y collecter des informations. Ou pour y faire du commerce, avance Piet Kleij. Les recherches vont se poursuivre mais la tour ne sera pas mise au jour dans son intégralité: un câble qui alimente en électricité la moitié de Krommenie passe sur le site, explique la commune mercredi dans un communiqué.