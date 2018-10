Elections 2018 - CD&V et Open Vld veulent construire la future coalition à Gand

(Belga) Le CD&V et l'Open Vld veulent construire ensemble la future coalition à la ville de Gand, ont indiqué lundi leurs têtes de liste respectives Mathias De Clercq et Mieke Van Hecke à Belga. "Ces dernières semaines et ces derniers mois, nous avons constaté qu'il existait un grand respect mutuel entre Mieke et moi", a ajouté M. de Clercq.

Les deux partis sont à la recherche d'une alternative à une collaboration avec le cartel sp.a/Groen, sorti premier des urnes dimanche. "Etant donné l'excellent score de Mathias, nous voulons unir nos forces pour former une nouvelle coalition", a ajouté Mme Van Hecke. Le CD&V et l'Open Vld disposent ensemble de 19 sièges dans le futur conseil communal. Il en manque huit pour former une majorité et un partenaire supplémentaire doit donc être trouvé. Ce troisième parti ne peut pas être la N-VA, qui n'a remporté que six sièges. Les chrétiens-démocrates et les libéraux semblent donc parier sur une scission du cartel sp.a/Groen, arrivé en tête avec 21 sièges. (Belga)