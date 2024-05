"Un trou foré dans le plafond de la salle des coffres": 66 millions d'euros dérobés à la Banque de Palestine

Le Monde poursuit: "Dès le lendemain matin, le 17 avril, des groupes armés munis d'explosifs se sont de nouveau rendus dans le bâtiment" pour faire sauter le caisson de ciment coulé la veille pour protéger l'argent et ont ouvert trois coffres, "emportant l'équivalent de 29 millions d'euros en différentes devises".

Seuls deux distributeurs de billets fonctionnent encore

Le 18 avril, c'est la seconde agence, la plus importante du centre-ville, qui a été assaillie par un "commando" d'hommes se réclamant "des plus hautes autorités à Gaza", une formule qui désigne le Hamas, rappelle le journal, et est reparti "avec l'équivalent de 33,6 millions d'euros en shekels israéliens".

Par ailleurs, l'armée israélienne a de son côté saisi dans l'enclave "une importante somme d'argent appartenant à l'institution", selon les informations du Monde. Le quotidien cite aussi des médias israéliens, qui "avaient rapporté en février que le montant confisqué se chiffrait à plusieurs dizaines de millions de dollars et que l'opération visait à éviter que le Hamas ne mette la main sur cette somme".