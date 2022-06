Elections législatives en France - France: le président Macron appelle à trouver une majorité

(Belga) Le président français Emmanuel Macron a rejeté mercredi l'idée d'un gouvernement d'union nationale qu'il estime "pas justifié à ce jour" pour sortir de la crise issue des élections législatives de dimanche, tout en appelant à trouver "une majorité plus claire et plus forte pour agir".

S'adressant aux Français, le chef de l'Etat a reconnu les "fractures" révélées par les législatives et appelé tous les "groupes politiques de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller". Le président français ne dispose que d'une majorité relative à l'Assemblée à l'issue des législatives dimanche et se doit de trouver des alliances. "Nous devons apprendre à gouverner et légiférer différemment", a-t-il affirmé, en invitant les groupes politiques à "dire en toute transparence jusqu'où ils ont prêts à aller" pour "bâtir des compromis". "Il faudra bâtir des compromis, des enrichissements, des amendements, mais le faire en toute transparence, à ciel ouvert si je puis dire, dans une volonté d'union et d'action pour la nation", a déclaré le président de la République. Dans cette courte allocution télévisée, il a par ailleurs confirmé que des mesures sur le "pouvoir d'achat", le "climat" et le "plein emploi" seraient prises cet été. (Belga)