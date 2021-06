Macron annonce qu'il rencontrera Erdogan "juste avant" le sommet de l'Otan

(Belga) Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi qu'il allait rencontrer son homologue turc Recep Tayyip Erdogan "juste avant" le sommet de l'Otan qui doit débuter lundi, alors que les deux pays ont multiplié les contentieux ces derniers mois.

"Quand on est membres de la même organisation, on ne peut pas décider de prendre des équipements qui ne permettent pas d'interopérabilité, on ne peut pas décider de mener des opérations unilatérales qui sont contraires aux intérêts des coalitions qu'on a bâties" a précisé Emmanuel Macron, souhaitant "une clarification" avec la Turquie sur le sujet. (Belga)