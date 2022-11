Biden organise en mars son deuxième "sommet pour la démocratie"

(Belga) Le président américain Joe Biden a annoncé mardi dans un communiqué la tenue les 29 et 30 mars 2023 de la deuxième édition du "sommet sur la démocratie", un rendez-vous international dont son administration est à l'origine.

Il présidera les débats avec les dirigeants du Costa Rica, des Pays-Bas, de Corée du Sud et de Zambie, ce qui selon la Maison Blanche "illustre l'aspiration universelle à un mode de gouvernement responsable, transparent et respectueux des droits". "Cette réunion montrera comment les démocraties profitent à leurs citoyens, et sont les mieux équipées pour répondre aux défis mondiaux les plus urgents", déclarent par ailleurs les cinq pays co-organisateurs dans un communiqué conjoint, qui reprend un discours cher au président américain. La première édition du "sommet pour la démocratie" s'était tenue en décembre 2021 de manière virtuelle, et avait attiré des critiques acerbes de la Chine et de la Russie, qui ne figuraient pas au nombre de la centaine de pays invités. Pékin s'était en particulier indigné de l'invitation de Taïwan à ce rendez-vous diplomatique. La Maison Blanche assure que depuis la première édition, les gouvernements concernés ont pris des "décisions importantes pour construire des démocraties plus résilientes, combattre la corruption et défendre les droits humains." Les participants à ce premier sommet ont aussi "travaillé ensemble pour résister aux actes d'agression autoritaires, y compris la guerre non provoquée et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine", estime l'exécutif américain. Joe Biden répète à l'envi que le monde est selon lui à un "tournant", travaillé par une tentation de l'autoritarisme qui menace des démocraties pour certaines mal en point. (Belga)