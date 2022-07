Chloé, une Américaine de 17 ans, regrette avoir commencé un traitement pour changer de sexe à 13 ans

Une jeune fille de 17 ans qui a entamé les procédures pour devenir un garçon à l'âge de 13 ans met en garde les parents qui laisseraient leurs enfants changer de sexe à la puberté. Chloé Cole a expliqué que la prise d'hormones et sa chirurgie "irréversible et douloureuse" ont endommagé son corps dès l'âge de 13 ans. La jeune femme qui était déterminée il y a quelques années à vouloir devenir un garçon regrette désormais cette décision, rapporte le Daily Mail.

Chloé a révélé son témoignage déchirant lors d'une audience du conseil de médicine de l'état de la Floride qui souhaitait statuer sur les remboursements accordés à l'adolescence à ceux qui recherchent une hormonothérapie en Floride.

La jeune femme a été "médicalement en transition" entre 13 et 16 ans, ayant subi des mastectomies à 15 ans en juin 2020. Plus tôt cette année, elle avait déclaré au New York Post que c'était son exposition à l'activisme LGBTQ+ sur Instagram à l'âge de 11 ans qui l'avait poussée à vouloir faire la transition.

Et de se souvenir: "J'ai commencé à être exposée à beaucoup de contenus d'activistes LGBTQ+. J'ai vu comment les personnes trans en ligne recevaient une attention et un soutien incroyable de la part des autres, et j'ai été attirée par la quantité d'éloges qu'elles recevaient. Je n'avais pas vraiment beaucoup d'amis."

Avant de subir une mastectomie, Chloé a expliqué qu'elle avait rencontré un thérapeute et un spécialiste du genre. En évoquant ses opérations, elle a dit que c'était "quelque chose auquel elle n'était pas préparée".

Après avoir suivi un cours en ligne sur l'allaitement et le lien qui unit une mère et son enfant à la naissance, la jeune femme a commencé à émettre des doutes sur cette transformation physique qu'elle avait entreprise. Elle a décidé d'arrêter les injections de testostérone en mai 2021.

Aujourd'hui, Chloé révèle qu'elle a peur d'apprendre un jour que ses injections de testostérone, administrées par sa mère, l'ont finalement rendue stérile.

Et de conclure: "Je suis toujours dans le flou quant à l'image globale de ma santé en ce moment."

Et d'ajouter: "Je cherchais un créneau dans lequel m'intégrer et un sentiment d'épanouissement", mais je ne "crois pas du tout en l'identité de genre". La jeune femme détaille aussi que tous ses amis homosexuels ont désormais pris leurs distances avec elle parce qu'elle est tombée amoureuse.

"J'ai rencontré un garçon d'une ville un peu plus loin et j'ai vu cela comme un cadeau du ciel envoyé par Dieu", estime la jeune femme.